Российский Як-130М выполнил первый полет

Фото, видео: 5-tv.ru

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Самолет поднялся на высоту 2000 метров и развил скорость 600 километров в час.

Свой первый полет совершил новейший российский учебно-боевой самолет Як-130М. Он поднялся в небо над Иркутской областью, разогнался примерно до 600 километров в час, достиг высоты 2000 метров и через 50 минут вернулся на аэродром.

Як-130М хоть и похож на своего предшественника, Як-130, но по характеристикам это совершенно новая машина. Передовые бортовые системы, современная радиолокационная станция и серьезный комплекс вооружений. Самолет может уничтожать наземные и воздушные цели. Фактически это полноценный легкий истребитель.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года планируется подготовить к первым полетам три опытных образца учебно-боевого самолета Як-130М. Модернизированный самолет впервые представили на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года. В октябре того же года первый опытный образец приступил к наземным и летным испытаниям.

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