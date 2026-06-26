Румыния повышает градус напряжения в отношениях с РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Румынского посла вызвали в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце. Россия закрывает в ответ консульство Румынии в Санкт-Петербурге.

И тут, конечно, нельзя винить кого-то одного, учитывая, какое мощное противодействие встречает даже сама идея мирного решения украинского конфликта. Основные противники, несомненно, сидят в Европе. И именно они раздувают сейчас новый геополитический скандал, на этот раз используя Румынию. Там словно по заказу: сначала закрывают наше генконсульство в Констанце, потом одобряют объединение с Молдавией и требуют лишить наших гимнасток флага и гимна на предстоящем этапе Кубка вызова. Зачем Бухарест полез в эту бутылку, объясняет обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

К прибытию посла Румынии журналисты выстроились ровным полукругом, но зря. Порядки быстро рассыпались, а вопросы обрушились — на Кристиана Истрате.

— Готовит ли Румыния новые провокации?

Своим упорным молчанием посол упорно прокладывал дорогу к заветной двери.

— Почему вы добиваетесь эскалации в отношениях с Россией?

Что характерно, вслед за румынским коллегой тут же подъехала и посол Канады. Заходила молча, уверенно, возможно, в качестве группы поддержки.

Румынский посол уже в здании МИД. Но вряд ли он долго пробудет внутри. Содержательной беседы в планах нет. Представителю Бухареста должны объявить об ответных мерах в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце.

Это часть большой дипломатической пикировки, которую начала не наша страна. Россия по традиции действует зеркально.

«25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны», — говорится в заявлении МИД.

Румыния последовательно повышает градус напряжения. Еще 29 мая обвинила Россию в попадании беспилотника в жилой дом в городе Галац. На этом основании и закрыли наше консульство. Но от независимого международного расследования с участием Москвы отказались. Хотя Владимир Путин сразу предлагал его провести.

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», — подчеркнул тогда президент РФ Владимир Путин.

Объективная оценка Бухаресту, очевидно, не требовалась. В российском МИД сразу заявили: история с беспилотником была нужна, чтобы отвлечь внимание от террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске. А заодно как предлог для экспансии НАТО в Черном море. Румынский президент этого даже не скрывает.

«Для Румынии важно подчеркнуть, что мы должны наращивать потенциал на юге и особенно в регионе Черного моря», — заявил президент Румынии Никушор Дан.

Как раз очень вовремя нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Так хотят расширить свою зону контроля. Антироссийская истерия — удобный информационный фон. Вот даже мэр города Клуж-Напока в TikTok-обращении внезапно запрещает российским гимнасткам выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова. В обход решения европейской федерации.

«В Клуж-Напоке не будет звучать гимн России и не будет использоваться флаг России для представления спортсменов из этой страны», — объявил мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок.

Мэру, правда, быстро ответила президент Румынской федерации художественной гимнастики.

«Спорт не должен иметь никакого отношения к политике. Этим решением мы рискуем организацией чемпионата мира в следующем году и даже санкциями со стороны Международной федерации гимнастики», — подчеркнула президент Румынской федерации художественной гимнастики Ирина Деляну.

В общем, вопросов накопилось немало. Румынский посол, выходя из МИД, был настроен на них не отвечать. По-ленински указывал сам себе путь. Потом, правда, потерялся и прошел мимо машины.

— Почему вы отказываетесь от открытого международного расследования инцидента с дроном?

Глубокомысленно хмыкнув, Кристиан Истрате обнаружил себя в окружении. Выбираться из него пришлось, стоически выслушивая вопросы. Территорию МИД посол покидал с явным облегчением.

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