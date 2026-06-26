Макрон заявил об изменении позиции США по конфликту на Украине

Фото: Reuters/Manon Cruz

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Об этом свидетельствует подписанный в ходе саммита G7 документ.

США изменили свое отношение по вопросу Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи представителей стран «Группы семи» (G7), которую транслировал Елисейский дворец.

По словам Макрона, Вашингтон больше не рассматривает себя как нейтральную сторону в переговорах между Россией и Украиной, поскольку был подписан соответствующий договор.

«США впервые подписали с нами документ (на саммите G7. — Прим. ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником», — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что в тексте подтверждается поддержка США территориальной целостности Украины, а также предусматриваются военная и энергетическая помощь Киеву, сохранение санкционного давления на Россию.

Как ранее писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае агрессии со стороны какого-либо государства НАТО против любого региона РФ, ответ российской стороны будет решительным и разрушительным.

Она подчеркнула, что у инициаторов подобной «безумной авантюры» не должно быть никаких сомнений в том, что последствия будут крайне серьезными.

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