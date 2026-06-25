«Соскучился»: Калюжный рассказал, о чем мечтал в армии

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Артист уверен, что служба изменила его.

Актер Глеб Калюжный заявил, что за время службы в армии успел соскучиться по гражданской жизни и своей профессии. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере семейной комедии «Дед Фомич».

По словам артиста, год в армии стал для него важным жизненным этапом, однако после демобилизации он с радостью вернулся к привычному ритму жизни.

«Я соскучился по жизни в целом, соскучился по гражданской жизни, соскучился по работе, соскучился по себе новому», — поделился Калюжный.

В мае 2025 года актер отправился на срочную службу в Семеновский полк. Спустя год, 26 мая 2026-го, он был демобилизован в звании младшего сержанта. После возвращения артист называл этот период «школой жизни» и отмечал, что армия помогает молодым людям повзрослеть и лучше понять себя.

Даже во время службы Калюжный не оставлял профессию. Работа над семейной комедией «Дед Фомич» частично совпала с его пребыванием в армии. Актера отпускали из части на съемки, и иногда он приезжал на площадку прямо в военной форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время службы сослуживцы называли Глеба Калюжного легендой, а некоторые, по словам самого актера, даже завидовали его популярности.

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