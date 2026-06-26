ФСБ показала видео задержания подростка, управлявшего сетью радикалов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Молодой человек склонял школьников и студентов к нападениям на учебные заведения и рассылке ложных сообщений о минировании.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания несовершеннолетнего, которого следствие считает создателем и руководителем одного из крупнейших международных интернет-сообществ сторонников запрещенных в России террористических организаций. Россиянина задержали в Республике Дагестан. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По информации спецслужб, деятельность подростка курировалась украинскими кураторами. Через сеть закрытых каналов и сообществ он занимался вовлечением российских подростков в противоправную деятельность, связанную с подготовкой нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта и ложных сообщений о минировании.

Работа сообщества распространялась далеко за пределы России. В течение 2025–2026 годов участники группы могли быть причастны к ряду поджогов и актов вандализма на территории США и европейских стран.

По версии следствия, речь идет более чем о двух десятках поврежденных автомобилей, нападении на христианскую церковь, а также массовой рассылке ложных сигналов об угрозах в школах и других социальных учреждениях.

На момент проведения операции задержанный продолжал администрировать ресурсы, распространявшие террористическую идеологию. Общая аудитория этих площадок превышала 200 тысяч пользователей, при этом около пяти тысяч человек являлись активными участниками сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подростки нередко становятся жертвами манипуляций дистанционных мошенников из-за стремления помогать государству и правоохранительным органам. В полиции для описания такого явления используют термин «синдром пионера». Когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и сообщают о якобы важном задании, у подростка возникает желание помочь.

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