Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он объединится с Московским губернским театром, однако не вся труппа сможет подписать контракт.

В состав труппы после объединения Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького с Московским губернским театром не войдут 11 актеров. Об этом заявила заслуженная артистка России Галина Бокашевская корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном показе ледового спектакля Татьяны Навки «Дневник памяти».

«11 человек — потеря. Мы очень переживаем за жизнь наших коллег, но я верю, что молодые точно найдут себя», — сказала Бокашевская.

Артистка уточнила, что решение принималось художественным советом под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Бокашевская также подчеркнула, что профессия актера всегда связана с высокой конкуренцией и постоянной работой над собой.

«Наша профессия очень жесткая. Чтобы быть в строю, это надо постоянно заниматься собой, быть в форме, интересоваться последними новостями в театре, в кино», — заявила она.

В ближайшее время в театре пройдет собрание труппы, на котором коллективу расскажут о дальнейших планах. Кроме того, зарплаты актеров после объединения Московского губернского театра и МХАТ имени Максима Горького станут выше.

«Они (зарплаты. — Прим. ред.) будут выше. Нас предупредили», — сказала Бокашевская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженную артистку России более 20 лет назад уже приглашали во МХАТ, но тогда ей пришлось отказаться от этого предложения. Поэтому нынешние перемены она считает подарком судьбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС