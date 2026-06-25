Съемки, семья и новый муж: что могло подорвать здоровье Марии Порошиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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За внешним благополучием актрисы скрывалась нагрузка, которую выдержит далеко не каждый.

Актрису Марию Порошину госпитализировали с ишемической атакой. Как стало известно 5-tv.ru, накануне артистка почувствовала себя плохо. По имеющимся данным, у нее также возникли проблемы с давлением и щитовидной железой. Звезда находится под наблюдением медиков и проходит необходимое лечение.

Порошина никогда не скрывала, что работа нередко требует от нее серьезных жертв. В одном из интервью актриса рассказывала, что в молодости соглашалась сразу на несколько проектов ради интересных ролей. Тогда ей пришлось практически трое суток обходиться без сна, совмещая съемки в разных картинах.

По словам Порошиной, после такого опыта она осознала, что здоровье важнее любых профессиональных амбиций. Актриса отмечала, что со временем научилась грамотнее распределять силы и не доводить себя до полного истощения.

Дополнительную нагрузку создает и большая семья. Звезда воспитывает пятерых детей и признавалась, что ее жизнь расписана буквально по минутам. Необходимо помнить о врачах, кружках, покупках и десятках других бытовых вопросов.

Не так давно в жизни актрисы произошли и серьезные перемены личного характера. Бывший супруг Марии Гоша Куценко рассказал, что она вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. По словам артиста, церемония прошла в закрытом формате и без лишнего внимания публики.

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