Оставил одну в поле: девушка столкнулась с феноменом «альпийского развода»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спустя годы Ольга Соколова до сих пор не понимает, почему близкий человек внезапно вычеркнул ее из своей жизни.

В соцсетях активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — модель поведения, при которой один из партнеров демонстративно оставляет другого в сложной или потенциально опасной ситуации. С похожим опытом столкнулась Ольга Соколова, которая поделилась своей историей в беседе с 5-tv.ru.

По словам девушки, инцидент произошел около 13 лет назад, когда ей было 17–18 лет. Тогда знакомый предложил отправиться автостопом из Москвы в Санкт-Петербург.

Во время поездки молодые люди поймали грузовик. Сначала Ольга сидела рядом с водителем, а ее спутник находился позади. Однако вскоре парень начал упрекать девушку в том, что она якобы недостаточно активно общается с дальнобойщиком и нарушает негласные правила таких путешествий. После этого он пересел вперед, а затем практически перестал с ней разговаривать.

Когда попутчики добрались до окрестностей Петербурга и вышли из машины, уже стемнело. По воспоминаниям Соколовой, они оказались в поле недалеко от города. Именно тогда ее знакомый неожиданно ушел один, ничего не объяснив.

«Мы вышли в каком-то поле, это была уже ночь, было уже темно, просто поле и дорога, и он куда-то ушел. То есть он просто не ждал меня, не разговаривал со мной, ничего не объяснял, просто куда-то ушел один», — рассказала девушка.

Она призналась, что так и не поняла причин произошедшего. Позже они даже пересеклись в метро, однако молодой человек продолжил ее игнорировать. Несмотря на многолетнюю дружбу, после той поездки их общение фактически прекратилось.

Ольга считает, что вряд ли знакомый хотел причинить ей вред. По ее мнению, он мог просто устать от общения или обидеться по неизвестной причине. Тем не менее случившееся оставило у нее немало вопросов, ответы на которые она не получила до сих пор.

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