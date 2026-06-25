Хронический насморк или зуб в носу? Стоматолог раскрыл симптомы редкой аномалии

Фото: 5-tv.ru

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Патология нередко формируется еще во время внутриутробного развития и может оставаться незамеченной годами.

Зачатки зубов в редких случаях могут развиваться в носовой полости или гайморовой пазухе и долго оставаться незамеченными. Такая аномалия способна маскироваться под заболевания ЛОР-органов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала стоматолог Эмелин Шевчук.

По словам специалиста, это ничто иное, как эктопия зуба. При таком состоянии зубной зачаток появляется не в привычном месте, а в другой области. Чаще всего в носовой полости находят сверхкомплектные зубы, а также смещенные резцы или клыки.

Как пояснила Шевчук, нос и верхняя челюсть расположены очень близко друг к другу. Их разделяет лишь тонкая костная пластинка, поэтому в редких случаях зубной зачаток может сместиться в нетипичную зону.

Такая патология нередко формируется еще во время внутриутробного развития. В числе возможных факторов риска проявления данной аномалии генетическая предрасположенность, нарушения формирования челюстно-лицевого скелета, воспалительные процессы и травмы в раннем возрасте.

При этом долгое нахождение зуба в носу или гайморовой пазухе ведет к осложнениям. Среди них хронические синуситы, разрушение костной ткани и проблемы со зрением.

К тому же выявить такую аномалию бывает сложно из-за схожести симптомов с обычными ЛОР-заболеваниями. Эктопический зуб часто вызывает заложенность носа с одной стороны, неприятные выделения, частые синуситы, головные боли и боль в области лица.

Из-за таких симптомов пациенты иногда годами лечат хронический насморк или гайморит, даже не подозревая о настоящей причине проблемы. Привычное лечение в таких случаях часто не дает устойчивого результата, и симптомы возвращаются снова.

Для диагностики подобных нарушений врачи порекомендовали использовать современные методы визуализации. Один из них — конусно-лучевая компьютерная томография, или КЛКТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница на Урале столкнулась с этой редкой аномалией. У девочки зачаток зуба мудрости пророс в гайморовой пазухе.

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