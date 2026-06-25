«Все уходит на них»: Муцениеце рассказала, на что тратит деньги

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Актриса призналась, что внушительные доходы не задерживаются на ее счетах по одной причине.

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее ежемесячный доход превышает миллион рублей, однако значительная часть этих средств уходит на детей. Об этом сообщило 7Дней.ru.

Звезда отметила, что основные расходы связаны с обучением и дополнительными занятиями старших наследников — 13-летнего Тимофея и 10-летней Мии. Что касается младшей дочери Веры, то пока затраты на нее ограничиваются товарами первой необходимости для малышей.

«Я поняла, что все свои деньги трачу на кружки, одежду, продукты, книги, оплачиваю школу детям. Все мои деньги уходят на них. Это больше миллиона рублей в месяц, ну, миллион точно», — заявила Муцениеце.

При этом актриса продолжает получать алименты на старших детей от бывшего мужа Павла Прилучного. После развода в 2020 году артист перечислял по 100 тысяч рублей на каждого ребенка, однако спустя несколько лет Муцениеце добилась через суд пересмотра размера выплат. В итоге было принято решение увеличить их до 30% от доходов актера.

Сам Прилучный ранее утверждал, что полностью выполняет свои обязательства перед детьми. В интервью Лауре Джугелии он говорил, что не только регулярно выплачивает алименты, но и проводит время с сыном и дочерью, организует совместный отдых и делает им дорогие подарки. В настоящее время Муцениеце состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой, от которого в прошлом году родила дочь Веру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Агата Муцениеце поделилась новыми кадрами из загородного дома, где проживает вместе с супругом, музыкантом Петр Дранга, и детьми. По словам актрисы, ей удалось быстро освоиться на новом месте и привыкнуть к загородному ритму жизни.

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