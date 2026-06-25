ФИФА допустила российских футболистов до чемпионата мира впервые с 2022 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь о юношеской сборной, которая выступит на ближайшем ЧМ.

Важная и приятная новость для спортивных болельщиков. Уже в этом году юношеская сборная России по футболу сможет сыграть на чемпионате мира.

Это произойдет впервые с 2022 года, когда ФИФА отстранила наши команды от международных соревнований. Теперь же россияне смогут поехать на первенство планеты в Азербайджан. Там соберутся игроки не старше 15 лет. Турнир состоится в октябре. Ограничения сняли и с наших девушек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить фигуристов и конькобежцев из России к международным соревнованиям. Новое решение будет оглашено в ближайшие недели. Российских и белорусских спортсменов отстранили от всех официальных стартов четыре года назад, исключение делалось лишь для ограниченного числа атлетов в нейтральном статусе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.