Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa; 5-tv.ru

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Ранее Варшава жестко раскритиковала главу киевского режима за его прославление нацизма.

В Гданьске сегодня прошла конференция, посвященная восстановлению Украины. Несмотря на конфликт между Варшавой и Киевом, у режима Зеленского на эту встречу были крайне амбициозные планы. Хотя он сам туда вообще не поехал.

Однако в ЕС, похоже, не готовы так просто расставаться с деньгами, многие страны и вовсе потребовали прямого ответа, куда на самом деле уходят средства, направленные на поддержку Киева. Корреспондент «Известий» Александр Романов продолжит.

Место действия — Amber-Expo, крупнейшая выставочная площадка Гданьска. Обычно тут проводят выставки мебели, ювелирных изделий, а также фестивали любителей комиксов. А сейчас здесь стартовал съезд сторонников киевского режима, официально — «конференция по восстановлению Украины». Участники не скрывают, что их реальные цели иные, и что они рассматривают Киев прежде всего как инструмент для милитаризации Европы.

«Более глубокая интеграция нашей оборонной промышленности очень важна. Мы уже видим, чего может достичь это партнерство. Беспилотники украинской разработки производятся в Германии. Топливо для украинских ракет „Фламинго“ скоро будет производиться в Дании. Другими словами, дамы и господа, нам нужна украинская изобретательность и инновации, а также масштаб и промышленное ноу-хау Европы. Именно такое сочетание нам необходимо для процветания», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сразу анонсирует новую финансовую помощь. Однако сумма уже меньше обычного — это все еще миллиарды евро, но их уже не сотни и не десятки.

«Сегодня мы переводим первый транш по этому кредиту, дорогая Юлия. Более двух. Это точно три целых две десятых миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. Так что я действительно рада и горда объявить сегодня об этом», — добавила фон дер Ляйен.

«Юлия», к которой обращается председатель Еврокомиссии, — это глава украинского правительства Юлия Свириденко. Вообще здесь ждали Зеленского, но тот серьезно обидел поляков, начав публично прославлять сторонников нацистов. Его лишили высшей государственной награды Польши, он отменил поездку в Гданьск. Польский премьер Дональд Туск сегодня деликатно намекнул, что пока Украина вот так относится к истории, называя героями преступников и убийц, она может даже не рассчитывать на членство в ЕС.

«Украина по праву хочет быть частью единой Европы. Всегда условием объединения — настоящего, полного объединения — было понимание собственной истории и подлинная способность и готовность к примирению. Будущее мы можем построить только на правде, на взаимном уважении, на понимании истории», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вообще, весь этот скандал с Зеленским серьезно повредил репутации Украины и украинцев в Польше. У местных политиков теперь хорошим тоном стало не поддерживать Киев, а напротив — критиковать его.

«Украина известна высоким уровнем коррупции, множеством скандалов. Когда мы говорим о каком-либо восстановлении Украины, это делается исключительно для того, чтобы переводить деньги, а как только они будут переведены на Украину, они будут там же поделены. Не могу себе представить, чтобы люди, которые были на фронте, без какого-либо контроля хлынули в Польшу. Для украинцев необходимо вновь ввести визовый режим», — заявила депутат Европарламента от Польши Ева Заячковска-Герник.

И если польские политики еще выбирают слова, то простые жители Гданьска в выражениях не стесняются и уже собираются на протест под лозунгом «Скажем „нет“ бандеровской Украине».

О уроках истории говорил сегодня и чешский премьер Андрей Бабиш, заявляя, что Европа сделала из них какие-то неправильные выводы.

«Слишком часто общественные дискуссии в Европе по-прежнему сводятся к одному: больше оружия, больше эскалации, больше конфронтации, больше войны. Дамы и господа, иногда я задаюсь вопросом, не начинает ли Европа забывать общий урок. Величайшим достижением послевоенной Европы была не военная мощь. Это было превращение континента, израненного веками конфликтов, в самый успешный мирный проект современной истории. Ни один инвестор не станет вкладываться на долгий срок, пока сохраняются неопределенность и насилие», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

До сих пор это был единственный разумный спикер на всей конференции. Все прочие наперебой призывали друг друга вкладывать в киевский режим все новые средства, заявляя, что это непременно принесет инвесторам процветание. Когда-нибудь потом. Как говорится, «пилите, Шура, они золотые».

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