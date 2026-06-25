Не только астероиды: ученые назвали возможную причину вымираний на Земле

Фото: 5-tv.ru

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Во внешней части Солнечной системы могут находиться множество объектов размером с карликовую планету.

Массовые вымирания на Земле могли происходить не только из-за падения астероидов, но и из-за гравитационных приливов, вызванных пролетом крупных небесных тел рядом с планетой. К такому выводу пришел исследователь из Римского университета и Астрономической обсерватории Каподимонте в Неаполе Даниэле Фарджион, о чем сообщил портал Science X.

По версии ученого, во внешней части Солнечной системы есть множество объектов размером с карликовую планету. Под воздействием различных возмущений они могут менять траекторию и проходить сквозь внутренние области системы, приближаясь так к Земле.

Как предположил Фарджион, такие сближения могут вызывать мощные гравитационные эффекты. По его словам, они могли приводить к гигантским волнам, извержениям вулканов, отступлению моря, сериям метеорных потоков и глобальным изменениям климата.

Также ученый заявил, что эти процессы могли быть связаны с несколькими массовыми вымираниями за последние 600 миллионов лет, на что указали необычные совпадения в геологической летописи.

Аргументы в пользу этой теории

Один из возможных примеров — Пермское вымирание, которое произошло около 251 миллиона лет назад. Его считают крупнейшим в истории Земли. Тогда, по разным оценкам, исчезли от 80% до 95% видов. При этом четких следов падения крупного метеорита, который мог бы объяснить масштаб катастрофы, не обнаружили.

В качестве аргумента Фарджион привел данные об ископаемых кораллах. Они, по мнению ученого, зафиксировали резкое замедление вращения Земли в конце девонского периода. Это может сообщать о внезапном увеличении расстояния между Землей и Луной. Исследователь подчеркнул, что такое явление трудно объяснить столкновением, однако оно может быть связано с гравитационным воздействием пролетавшего рядом крупного небесного тела.

К тому же Фарджион пояснил, что подобные катастрофы могут иметь отношение к парадоксу Ферми (противоречие между вероятностью существования внеземных развитых цивилизаций во Вселенной и полным отсутствием наблюдаемых доказательств их присутствия. — Прим. ред.). По его мнению, астрофизические приливные вымирания способны редко уничтожать развитые цивилизации, возвращая жизнь на упрощенный уровень.

До этого в Science X сообщил об обнаружении возможной скрытой силы темной материи, которая может замедлять рост Вселенной. Согласно стандартной модели, частицы темной материи взаимодействуют с окружающим миром и друг с другом через гравитацию, однако ученые предположили наличие между ними дополнительного взаимодействия.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые заявили о самом сильном замедлении вращения Земли за 3,6 миллиона лет.

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