Ваш номер уже у мошенников: признаки, что номер попал в опасную базу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Некоторые тревожные сигналы легко принять за обычный спам, хотя на самом деле они могут говорить об утечке персональных данных.

Резкое увеличение количества подозрительных звонков — один из самых распространенных признаков того, что номер телефона оказался в базе мошенников. Если неизвестные начинают звонить по несколько раз в день, используя разные легенды, велика вероятность, что ваш номер уже помечен как «активный» и используется преступниками.

Только в 2025 году телефонные мошенники похитили у россиян более 15 миллиардов рублей, используя сведения из нелегально приобретенных баз данных. Об этом рассказал директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

Еще один тревожный сигнал — массовые SMS и сообщения в мессенджерах. Пользователю могут одновременно приходить уведомления о якобы доставке посылки, перерасчете пенсии, записи на медицинское обследование, приглашении в домовой чат или сообщении о взломе аккаунта. Несмотря на разные поводы, цель у таких рассылок одна — заставить человека перейти по ссылке или вступить в диалог.

Когда мошенники знают слишком много

Если незнакомый собеседник сразу обращается по имени и отчеству, это вовсе не подтверждает, что он действительно представляет государственную структуру или банк. Чаще всего это означает, что персональные данные уже оказались в распоряжении злоумышленников.

Еще опаснее ситуация, когда звонящий называет последние цифры банковской карты, сумму вклада, адрес проживания или другие личные сведения. Подобная осведомленность может говорить о серьезной утечке информации. В таких базах нередко содержатся паспортные данные, СНИЛС и другие документы, которые затем продаются на черном рынке.

Нередко мошенники используют сразу несколько каналов связи. Например, сначала отправляют SMS с подозрительной ссылкой, а затем звонят под видом сотрудника службы безопасности банка или другой организации. Такая схема свидетельствует о том, что преступники уже целенаправленно работают именно с вашим номером.

Подмена номеров и звонки от «госорганов»

Еще один распространенный прием — технология подмены номера, или спуфинг. На экране телефона может отображаться номер банка, полиции или другого официального ведомства, хотя на самом деле звонок поступает от мошенников. Если разговор вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше сразу его прекратить и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на ее официальном сайте.

Все чаще злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, Социального фонда или других государственных структур. Они рассчитывают на то, что человек не знает внутренних правил работы этих ведомств. На самом деле подобные организации не обзванивают граждан с просьбой перевести деньги, назвать коды из SMS или сообщить банковские реквизиты.

Какие еще признаки должны насторожить

Иногда последствия утечки данных проявляются неожиданным образом. Например, мошенники могут оформить SIM-карту на чужое имя, используя украденные паспортные сведения. Проверить, не зарегистрированы ли на вас неизвестные номера, можно через соответствующий сервис на портале «Госуслуги».

Подозрения должны вызвать и регулярные звонки с иностранных номеров, которые сбрасываются практически сразу после соединения. Подобные вызовы нередко рассчитаны на то, что человек перезвонит самостоятельно и попадет на платную линию или вступит в контакт с мошенниками.

Что делать, если номер уже попал в базу

Полностью удалить телефон из мошеннических баз практически невозможно. Поэтому главная защита — осторожность и внимательность.

Специалисты рекомендуют заранее изучить самые распространенные схемы обмана и фразы, которыми пользуются злоумышленники, регулярно следить за появлением новых способов мошенничества, а также установить бесплатный определитель номеров. Такие приложения помогают автоматически распознавать значительную часть спам-звонков и предупреждают пользователя о потенциальной опасности.

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