«Все отобрали»: Лерчек похвасталась кольцом за четверть миллиона рублей

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; Instagram*/ veritas_diamonds; 5-tv.ru

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Украшение ей преподнес ювелирный бренд в знак поддержки.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) получила в подарок кольцо из белого золота с бриллиантами стоимостью почти 250 тысяч рублей. Об этом сообщили на странице в соцсетях ювелирного бренда, представители которого вручили презент знаменитости.

Принимая сюрприз, интернет-звезда напомнила о том, что прежние драгоценности потеряла из-за судебных разбирательств.

«У меня все отобрали, буду вот это носить, спасибо», — отреагировала Лерчек.

Причем на внутренней стороне ободка мастера в знак поддержки сделали гравировку «Лера, живи!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что повторное медицинское обследование подтвердило тяжелый диагноз Валерии Чекалиной, у которой диагностирована четвертая стадия рака желудка.

Экспертизу было принято проводить после общественного резонанса и сомнений интернет-пользователей в состоянии Лерчек, так как она активно демонстрировала тренировки и танцы в соцсетях, несмотря на лечение и операцию на позвоночнике.

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