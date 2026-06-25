Минцифры: у Apple не было оснований для удаления приложения VK из AppStore

Фото: www.globallookpress.com/ Robin Simon

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При этом сама компания не выполняет требования российского законодательства.

Компания Apple не предоставила Минцифры аргументов, которые обосновали бы удаление приложения VK из магазина приложений AppStore. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте министерства.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что компания игнорирует социально значимые функции приложений, которые больше не доступны для скачивания на устройствах Apple. В министерстве подчеркнули, что эти программы используются россиянами и для коммуникации, и для информирования, и как один из инструментов образования, и даже как канал для предупреждения граждан о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Минцифры считает удаление приложений проявлением недобросовестной конкуренции и способом защитить интересы зарубежных платформ.

«При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах», — заметили в ведомстве.

Министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой оперативно рассмотреть представленные Минцифры факты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел подрыв доверия к Apple в удалении линейки российских приложений VK из AppStore. Он подчеркнул, что подобные решения негативно сказываются не только на пользователях из нашей страны, но и всего русскоязычного мира.

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