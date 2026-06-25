Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Телеведущая объяснила, почему не боится говорить детям твердое «нет» даже в вопросах подарков.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о принципах воспитания дочерей и подчеркнула, что не считает их избалованными. По словам знаменитости, девочки с ранних лет знают границы дозволенного и понимают, что не все желания должны исполняться сразу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Звезда призналась, что особенно негативно относится к детским истерикам и капризам на публике. При этом она отметила, что сама в детстве росла не в строгой атмосфере, поскольку бабушка многое ей позволяла. Однако это не мешало ей добиваться желаемого без скандалов. Бородина считает, что старшая дочь Маруся во многом похожа на нее характером, а с воспитанием Теоны пришлось приложить больше усилий.

«У меня пунктик насчет капризов детей — я этого на физическом уровне не выношу! <…> В общественных местах дети приучены вести себя прилично. Дома можно кричать, бегать — пожалуйста. Но в магазинах, самолетах и ресторанах — никакого ора и капризов! Я всегда все это им объясняла и договаривалась», — рассказала звезда.

Телеведущая также отметила, что никогда не экономила на дочерях, однако они хорошо понимают значение отказа. По ее словам, Маруся спокойно относится к брендам и редко о чем-либо просит, а Теона больше всего интересуется косметикой, которую нередко покупает на собственные деньги или подаренные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бородина трогательно поздравила дочь с 17-летием. В поздравительном посте знаменитость призналась, что ей до сих пор сложно поверить, что старшая дочь стала взрослой. Телеведущая назвала Марусю красивой, мудрой, умной и доброй, а также поблагодарила судьбу за ее появление в своей жизни.

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