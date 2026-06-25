В Анапе 12-летний мальчик ранил сверстника ножом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Между детьми произошла ссора.

В Анапе 12-летний мальчик напал с ножом на сверстника и ранил его во время конфликта возле детской площадки. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, между двумя мальчиками случилась ссора, в ходе которой один из них порезал другого. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

После происшествия нападавший скрылся с места. Правоохранители изъяли предполагаемое орудие нападения и продолжают проверку.

В полиции сообщили, что в отношении матери мальчика составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы.

По данным прокуратуры Краснодарского края, дети до этого не были знакомы. Удар ребенок нанес в область грудной клетки мальчика.

Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначили судебно-медицинскую экспертизу. После получения ее результатов правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям несовершеннолетних.

Кроме того, Анапская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки. Ведомство также организовало проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

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