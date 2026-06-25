Мрачная традиция: почему подружки невесты надевают одинаковые платья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня такие наряды воспринимаются как неотъемлемый элемент свадьбы.

Сегодня одинаковые наряды подружек невесты воспринимаются как неотъемлемый элемент свадьбы и способ сделать красивые фотографии. Однако историки утверждают, что у этой традиции гораздо более необычное и даже мрачное происхождение. В древности похожие платья были нужны вовсе не для эстетики, а для защиты невесты от злых духов и недоброжелателей. Об этом сообщило Yahoo.

Как появилась эта традиция

Обычай одевать подружек невесты в одинаковые наряды существует уже много веков.

Историки считают, что его корни уходят во времена Древнего Рима. Тогда невесту сопровождали несколько девушек, которые надевали одежду, максимально похожую на ее собственную.

Считалось, что таким образом можно запутать злых духов и демонов, которые якобы могли помешать браку или навредить молодоженам.

Защита не только от мистики, но и от людей

У традиции было и вполне практическое объяснение. В Средние века невесты, особенно из состоятельных семей, могли становиться объектом внимания разбойников или отвергнутых поклонников.

Если вокруг находилось несколько девушек в похожих платьях, злоумышленникам было сложнее определить, кто именно является главной героиней торжества.

Фактически подружки выполняли роль своеобразных «двойников» невесты.

Почему подружки всегда были рядом

Исторически их задача заключалась не только в моральной поддержке.

Подруги помогали невесте готовиться к церемонии, сопровождали ее на протяжении всего свадебного дня и следили за тем, чтобы ничего не нарушило ход праздника.

В некоторых культурах они даже охраняли молодую женщину до и после свадьбы, поскольку считалось, что именно в этот период она наиболее уязвима для сглаза и злых сил.

Когда традиция превратилась в элемент моды

Современный вид обычай приобрел лишь в XIX веке. Большую роль сыграла британская королевская семья.

Во время свадьбы королевы Виктории подружки невесты были одеты в одинаковые белые платья, что произвело сильное впечатление на общество и породило новую свадебную моду.

Со временем традиция распространилась по Европе и Северной Америке, а затем стала популярной во всем мире.

Как обстоят дела в России

В России единых требований к нарядам подружек невесты никогда не существовало.

Исторически свадебные обряды были сосредоточены вокруг семьи и родственников, а не группы подруг в одинаковых платьях. Однако в последние десятилетия под влиянием западной культуры многие пары стали использовать эту традицию и на российских свадьбах.

При этом современные невесты все чаще выбирают компромиссный вариант: общий цвет или стиль одежды, но разные фасоны, чтобы каждая девушка чувствовала себя комфортно.

Почему обычай сохраняется до сих пор

Сегодня одинаковые наряды уже не защищают от злых духов и не сбивают с толку врагов.

Тем не менее традиция остается символом единства и поддержки. Подружки невесты подчеркивают, что находятся рядом в один из самых важных дней в жизни своей подруги и готовы разделить с ней радость этого события.

Кроме того, единый стиль помогает создать гармоничную атмосферу праздника и делает свадебные фотографии более эффектными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.