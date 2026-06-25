В Москве создадут закрытое хранилище деструктивной литературы

В Российской государственной библиотеке создают спецхран для деструктивных книг

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Среди книг будут и те, которые распространялась на исторических территориях и носили дестабилизирующий характер.

Российская государственная библиотека имени Ленина в Москве работает над созданием закрытого хранилища для деструктивной литературы. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявила заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, ее словам приводятся в материале РБК.

По словам Алексеевой, это будет специальное хранилище для литературы, которая распространялась на исторических территориях и носила дестабилизирующий характер.

Также замминистра сообщила, что российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов, признанных иностранными агентами. Она пояснила, что Минкульт считает недопустимым использовать информационную продукцию, созданную иноагентами, при организации книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий.

Алексеева добавила, что библиотеки с 2026 года тратят федеральные субсидии на закупку книг, учитывая рекомендательные списки. Их формируют экспертные советы.

Кроме того, Министерство культуры усилит контроль за тем, какие издания закупают библиотеки, особенно если речь идет о комплектовании фондов за счет федеральных средств.

В середине июня Российский книжный союз внес 177 книг в перечень произведений, которые требуют маркировки из-за упоминания наркотиков. В список попали произведения писателей Виктора Пелевина и Юваля Ноя Харрари.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, «Единая Россия» выступила против откровенной цензуры в литературе, кино и музыке.

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