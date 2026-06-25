Внутреннее кровотечение: королева красоты попала в больницу после ЭКО в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo; 5-tv.ru

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Женщине стало плохо после процедуры, но, по ее словам, в клинике ей не оказали должной помощи.

Мечты о детях чуть не стоили жизни девушке из Петебурга. Она обратилась в частную клинику, чтобы провести процедуру ЭКО. Но после у пациентки возникло смертельно опасное осложнение. И она уверяет, что врачи ей не помогли. Уже из дома пациентка вызвала скорую, и ее едва успели спасти. Что пошло не так — выясняла корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Лауреат конкурса «Королева красоты Земля Санкт-Петербург 2026» — настолько камерного, что он не знаком широкой публике — хотела пережить не только триумф победы, но и счастье материнства. По личным причинам Надежда Петрова обратилась в частную клинику для проведения ЭКО.

Эту клинику на Финском переулке знают как центр репродуктивных технологий. Сюда съезжаются пациенты со всего региона.

Надежда прошла здесь все обследования. Затем ей провели малоинвазивную операцию, когда врач поочередно прокалывает каждый фолликул. Длится она всего 10–20 минут. От нее зависит, сколько эмбрионов удастся получить для оплодотворения в лаборатории. Но пациентка попала в редкий процент операционных рисков, в который входит разрыв яичников. Это прописано в добровольном согласии, и девушка его подписала.

«Я сказала врачу, что мне больно. Потом я пошла на оплату и потеряла сознание. То есть это был уже второй звоночек, что организм дает сбой. Положили в процедурный кабинет, даже не подняли в палату. Ни УЗИ, ни скорую не вызвала, никакую экстренную помощь. Я полежала полтора часа плюс-минус, мне дали шоколадку, воды. После чего я сказала, что поеду домой», — рассказала пострадавшая Надежда Попова.

Но боль, по словам Надежды, усилилась, и через несколько часов она все же вызвала скорую. Девушку госпитализировали с внутренним кровотечением из-за разрыва яичников. Претензии у Надежды к клинике. И здесь не только игнорирование жалоб, но, возможно, нарушение техники операции или ошибка в дозировке.

В самой клинике уверяют: помощь была оказана своевременно и в полном объеме. Для объективной оценки будет проведена независимая экспертиза.

«Мы ждем экспертизу качества по этому случаю. У любого лечения есть побочные эффекты. Побочный эффект был. Риск гиперстимуляции ниже процента, ну он присутствует, ниже одного процента. То есть на 100 циклов одна гиперстимуляция может быть. Гиперстимуляция — это состояние, которое развивается спустя какое-то время, оно не происходит в день пункции», — пояснил заместитель главного врача клиники Сергей Никитин.

На мировую пациентка идти не готова. Размер предложенной компенсации в ответ на досудебную претензию, хотя клиника и не признает пока своей вины, ее не устроил. Свою оценку дадут правоохранительные органы. Надежда уже написала заявление в прокуратуру, а также в Роспотребнадзор, чтобы проверили качество оказанных услуг.

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