Путин выразил соболезнования после землетрясения в Венесуэле

Фото: Reuters/Gaby Oraa

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Глава государства передал слова сочувствия в связи с гибелью людей и масштабными последствиями стихийного бедствия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченной президента Венесуэлы Делси Родригес после разрушительного землетрясения на северо-западе страны. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства передал слова сочувствия в связи с гибелью людей и масштабными последствиями стихийного бедствия. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от произошедшего.

«Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время», — подчеркнул Путин.

Землетрясение произошло в ночь на 25 июля. В Венесуэле были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились примерно в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй — один в 56 километрах от Валенсии, другой в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Очаг залегал на глубине около 13 километров.

По словам Делси Родригес, жертвами стихии стали как минимум 32 человека, около 700 получили ранения. Кроме того, десятки зданий оказались разрушены.

После подземных толчков Национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для побережья Венесуэлы и соседних островов. Позднее предупреждение было отменено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение в Венесуэле стало самым мощным за 126 лет.

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