Умер актер из фильма «Лестница» Евгений Калинцев

Фото: Фото: Кадр из х/ф «Метаморфозис». реж.: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, 2015 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За годы творческой карьеры артист служил в нескольких театрах, в числе которых театр-студия «Человек», театр Doc. и Театр на Малой Бронной.

Актер театра и кино Евгений Калинцев умер в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. О его кончине сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

В театре рассказали, что артист долгое время боролся с болезнью, однако подробности диагноза и причину его смерти не раскрыли.

Церемония прощания с Евгением Калинцевым прошла в храме священномученика Антипы в Москве.

Калинцев окончил ГИТИС в 1987 году. За годы творческой карьеры он служил в нескольких театрах, в числе которых театр-студия «Человек», театр Doc. и Театр на Малой Бронной.

Также, помимо работы на сцене, актер снимался в кино. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Михаила Ножкина. Он скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Родственники сообщали, что в последние дни жизни артист отказывался от еды и воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.