Адвокат Романа Товстика ответил на обвинения бывшей жены бизнесмена в экономии на детях

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Бизнесмен оплачивает обучение, детсад и другие нужды. А также ежемесячно перечисляется по 200 тысяч рублей экс-супруге.

Адвокат бизнесмена Романа Товстика Филипп Рябченко ответил на обвинения его бывшей жены Елены Товстик. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

По словам представителя предпринимателя, Роман поддерживает связь с детьми, выполняет финансовые обязательства и намерен добиваться соблюдения установленного судом порядка общения с наследниками.

Брак Романа и Елены Товстиков был расторгнут несколько месяцев назад, однако споры между бывшими супругами продолжаются. Они касаются общения с детьми, алиментов и раздела совместно нажитого имущества.

У 51-летнего Романа Товстика и 41-летней Елены Товстик шестеро общих детей. Старшие дети по собственному желанию остались жить с отцом, тогда как младшие живут с матерью. Их 19-летний сын Андрей переехал к бабушке и дедушке.

Как Роман Товстик контактирует с бывшей женой

Как выяснило издание KP.RU, суд уже установил порядок общения Романа с детьми. Также были назначены алиментные выплаты. Однако, по словам адвоката бизнесмена, этот порядок исполняется не полностью и произвольно.

К тому же Рябченко сообщил, что из-за нарушений ведется исполнительное производство. В его рамках судебный пристав вынес постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из России. Представитель Романа Товстика также утверждает, что зафиксированы случаи, когда Елена переставала отвечать бывшему мужу и блокировала его, ограничивая контакт с детьми.

По словам адвоката, такие эпизоды неоднократно происходили после поступления последнего платежа в месяце. При этом сторона Романа не стала публично оценивать мотивы такого поведения. Переписку и хронологию платежей планируют представить суду.

«Документально зафиксированы случаи, когда Елена прекращала отвечать Роману и блокировала его, ограничивая доступ к детям. По имеющейся переписке такие эпизоды неоднократно происходили и происходят сразу после поступления последнего платежа в месяце», — отметил Рябченко.

Общение Романа Товстика с детьми

Отдельно Рябченко прокомментировал ситуацию с выездом одного из детей за границу. По его словам, до этого сама Елена Товстик наложила запрет на выезд среднего сына, который живет с отцом и его новой возлюбленной Полиной Дибровой.

Адвокат заявил, что Роман письменно просил Елену отозвать запрет, чтобы поехать с детьми на отдых в Турцию, однако ответа не получил. Теперь сторона бизнесмена готовит заявление в суд об отмене этого ограничения. По словам представителя, обвинять Товстика в том, что он не берет детей в поездки, одновременно препятствуя выезду одного из них, некорректно.

Также адвокат ответил на слова Елены о том, что бывший муж якобы оставил детей без внимания в их дни рождения. По словам Рябченко, Роман поздравил старшего сына Андрея с 19-летием, а между отцом и сыном теплые отношения.

Как добавил представитель бизнесмена, Андрей в тот день не устраивал отдельного празднования. По словам адвоката, Роман поздравил детей, поддерживал с ними связь, обсудил свое отсутствие напрямую с ними, передал подарки и организовал дальнейшее общение.

Финансовая составляющая вопроса

Рябченко заявил, что Товстик продолжает финансово содержать семью и оплачивает расходы наследников. По данным стороны бизнесмена, он оплачивает обучение, детский сад и другие нужды. Кроме того, Елене Товстик ежемесячно перечисляется по 200 тысяч рублей на каждого ребенка.

Адвокат уточнил, что помимо расходов на детей и алиментных платежей Роман выполняет отдельные договорные обязательства перед бывшей супругой. Речь идет о 500 тысячах рублей в месяц по соглашению о ее пожизненном содержании и еще 100 тысячах рублей по другому соглашению.

Только за май общая сумма банковских перечислений Елене Товстик составила миллион и 236 тысяч рублей. В эту сумму, как утверждал адвокат, не входят расходы, которые Роман напрямую оплачивает за школы, детский сад и другие нужды детей.

До этого Елена Товстик просила суд установить содержание на период рассмотрения спора в размере трех миллионов рублей ежемесячно на троих детей. Суд это требование не удовлетворил, поскольку заявленный размер расходов не подтвердился. При этом Роман Товстик представил документы о фактическом содержании детей и прямой оплате их расходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена публично обвинила бывшего мужа в экономии на собственных детях. В своем блоге она заявляла, что после решения о разводе бизнесмен якобы начал сокращать расходы на детей, несмотря на рост прибыли его компании.

По словам Елены, бывший муж уменьшил траты на наследников в несколько раз и стал настаивать на продаже дома, в котором живут дети, чтобы покрыть текущие расходы. Она также обвиняла Романа Товстика в отсутствии стабильности, ответственности и уважения к семье.

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