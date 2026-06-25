От простого парня из Пензы до концертов в Лужниках: Егор Крид отмечает 32-летие

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Карьера артиста продолжает развиваться, несмотря на частые скандалы. При этом каждый новый инфоповод с его участием привлекает все большее внимание общественности.

Рэперу Егору Криду, настоящее имя которого Егор Булаткин, исполнилось 32 года. За годы карьеры артист прошел путь от начинающего музыканта из Пензы до одной из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса. Про творческий путь артиста вспомнило издание StarHit.

Свою музыкальную карьеру Крид начал с публикации авторских треков на YouTube, а затем переехал в Москву и подписал контракт с лейблом Black Star. Именно сотрудничество с рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и продюсеру Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) помогло ему выйти на широкую аудиторию, хотя первые годы в центре Black Star не были для артиста простыми.

Прорывом для Егора Крида стал хит «Самая-самая». После него последовали песни «Невеста» и «Будильник», которые закрепили за исполнителем статус кумира молодежи. Позже он стал собирать большие залы, выступать на фестивалях, записывать совместные треки с известными артистами и сниматься в кино.

Сольный путь и конфликты Крида

Однако Крид ушел из Black Star в 2019 году и стал независимым артистом. После его ухода долго ходили слухи об условиях, на которых он покидал объединение. Обсуждалось, сможет ли он сохранить сценическое имя и право исполнять свои хиты. В итоге артист продолжил карьеру под прежним псевдонимом, путь и разговоры о его отношениях с бывшими продюсерами еще долго не утихали.

Репутацию Крида не раз сопровождали скандалы. Одним из громких эпизодов стал сорванный выход на сцену на фестивале в Абу-Даби в 2019 году. По данным СМИ, артист отказался выступать из-за плохого настроения и нежелания соблюдать жесткий тайминг. После этого зрители и поклонники заговорили о «звездной болезни» Егора, а представителям Black Star пришлось извиняться перед организаторами.

Проблемы с концертами возникали у исполнителя и позже. Его выступления отменялись по разным причинам, а некоторые решения артиста вызывали споры в соцсетях. При этом популярность Крида продолжала расти: он выпускал новые синглы, снимал клипы и сохранял внимание аудитории.

Громкие романы Крида

Не меньше интереса у поклонников всегда вызывала личная жизнь Егора Крида. Ему приписывали романы с актрисами, моделями, блогерами и певицами. В числе самых обсуждаемых историй были отношения с певицей Нюшей (настоящее имя — Анна Владимировна Шурочкина), участие в шоу «Холостяк», а также роман с блогером Валей Карнавал, который завершился публичным конфликтом.

После расставания с Валей бывшие возлюбленные обменивались претензиями. Позже Крид выпустил клип на трек «Pu$$y Boy», в котором зрители разглядели намеки на прошлые отношения артиста. Реакция публики оказалась неоднозначной: одни поддержали исполнителя, другие обвинили его в неуважительном отношении к бывшим девушкам.

Сам артист признавал, что в личной жизни у него не все складывается удачно. Позже ему приписывали роман с фигуристкой Алиной Загитовой, однако Крид объяснял слухи совпадениями и не подтверждал отношения.

Имя артиста вновь оказалось в центре обсуждений после концерта в «Лужниках» в 2025 году. Директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила проверить выступление певца из-за эпизода с поцелуем танцовщицы. В ответ Крид раскритиковал претензии и указал на похожие публичные ситуации с участием других артистов.

Несмотря на споры, Егор Крид остается одним из самых востребованных исполнителей на российской сцене.

Ранее, писал 5-tv.ru, Крид рассказал о важном семейном событии.

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