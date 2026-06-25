Углеводы невредны? Какие продукты стоит есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Yahoo: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит есть овсянку и ягоды

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Некоторые продукты быстро повышают уровень сахара, но плохо насыщают и могут способствовать набору веса.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто советуют внимательнее относиться к питанию. Из-за этого углеводы нередко попадают под подозрение. Однако диетологи подчеркивают: опасны не все углеводы, а прежде всего избыток сахара, белой муки и ультрапереработанных продуктов. Некоторые источники углеводов, наоборот, могут поддерживать здоровье сердца. Об этом сообщает Yahoo.

Почему углеводы не стоит полностью исключать

Углеводы — основной источник энергии для организма. Проблемы чаще возникают не из-за самих углеводов, а из-за их качества.

Сладости, выпечка, сладкие напитки и продукты из рафинированной муки могут способствовать набору веса, повышению уровня сахара и ухудшению липидного профиля. А вот цельные продукты с клетчаткой помогают дольше сохранять сытость, поддерживать работу кишечника и контролировать уровень холестерина.

Овсянка

Один из самых полезных вариантов для сердца — овсянка. Она содержит бета-глюкан — вид растворимой клетчатки, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина.

Кроме того, овсянка медленно переваривается, не вызывает резких скачков сахара и хорошо подходит для завтрака.

Лучше выбирать цельные овсяные хлопья без сахара и ароматизаторов.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут и горох содержат сложные углеводы, растительный белок и большое количество клетчатки.

Бобовые помогают дольше сохранять чувство сытости и могут быть полезной заменой части мясных продуктов в рационе. Их регулярное употребление связано с более благоприятным уровнем холестерина и меньшей нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

Ягоды

Ягоды содержат природные сахара, но при этом богаты клетчаткой, антиоксидантами и полифенолами.

Особенно полезны черника, малина, клубника, ежевика и смородина. Они помогают снижать воспалительные процессы и поддерживать здоровье сосудов.

В отличие от сладких десертов, ягоды дают вкус и сладость без большого количества добавленного сахара.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, бурый рис, гречка, киноа, перловка и цельнозерновая паста содержат больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, чем продукты из белой муки.

Такие углеводы усваиваются медленнее и помогают лучше контролировать уровень сахара и холестерина.

Фрукты

Фрукты также могут быть частью рациона при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Яблоки, груши, цитрусовые, персики и сливы содержат клетчатку, калий и антиоксиданты. Особенно полезно есть фрукты целиком, а не в виде соков: так организм получает больше пищевых волокон и меньше быстрых сахаров за один прием.

Какие углеводы лучше ограничить

При заболеваниях сердца стоит сократить продукты с добавленным сахаром и рафинированной мукой. К ним относятся сладкая газировка, конфеты, печенье, белый хлеб, булочки, сладкие хлопья и многие готовые завтраки.

Такие продукты быстро повышают уровень сахара, но плохо насыщают и могут способствовать набору веса.

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