Отец выходного дня: Прохор Шаляпин не хочет жить со своими будущими детьми

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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На свою жилплощадь артист никого не хочет впускать, так как у него нет времени на уборку.

Певец Прохор Шаляпин хочет детей, но не собирается с ними жить под одной крышей. Об этом он заявил в интервью телеведущей Елене Ханге.

У артиста уже все распланировано: где и как будут жить его избранница и дети, а где он, как он будет проводить с ними время и даже объяснять свое частое отсутствие. Осталось только найти подходящую избранницу.

Певец признался, что хочет двоих или троих наследников. Вот только делить с ними одну жилплощадь не собирается.

«Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно!» — заверил Шаляпин.

Он пояснил, что дети по своей сути — эгоисты. Им важно уделять внимание, гулять с ними и дарить подарки. И это он с удовольствием даст своим наследникам. Например, певец собирается въезжать с ними в загородный дом, дышать свежим воздухом и веселиться. А потом уходить на работу или отсыпаться в другой квартире. При этом его постоянное отсутствие мама должна будет объяснять занятостью.

Исполнитель готов обеспечивать свою семью, например, предоставит квартиру со всем необходимым. Но к себе в дом Шаляпин кого-либо пускать не намерен, так как у него нет времени на уборку.

Также знаменитость рассказал, что давно не ищет ту самую девушку. Наоборот, подходит к этому вопросу не с романтической, а с прагматической точки зрения. Его избранница должна обладать светлой энергетикой. С ней должно быть спокойно. Он ищет ту, с кем найдет общий язык, при этом девушка необязательно должна быть умной. Главное, чтобы ей было около 30-лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Также он верит в приметы и ритуалы. Например, гремит мелочью в новолуние.

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