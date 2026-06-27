Месяц перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Профессиональный астролог Татьяна Рубина рассказала, чего стоит ожидать в этом месяце.

Июль обещает стать настоящим энергетическим поворотом, в котором энергии планет будут действовать противоречиво. Большую часть месяца всем придется набраться терпения из-за одного Меркурия и чувствительной природы знака Рака. А после 22 июля начнется период стремительных вдохновляющих перемен и постепенного движения по нарастающей.

Месяц начнется при уютной домашней атмосфере Рака без Солнца, с посланником богов Меркурием. Ощущается потребность в смене впечатлений и переменах. В доме усиливается патриотизм и инстинкт собственника. В это время мы становимся более хозяйственными. Благоприятная пора для погружения в психологию, педагогику и история, а также для занятий сельским и домашним хозяйством. Будьте максимально мягки в словах с близкими. Попробуйте начать общение «душа в душу», чтобы было полное взаимопонимание. Хорошо бы отдохнуть и отправиться туда, где вы были счастливы, — навестить родных или места детства.

Аспекты Меркурия с Венерой делают как личную, так и деловую коммуникацию очень результативной: можно получить практически все, чего захотите, если вы тактичны и легко идете на компромиссы. Но для любых сделок с недвижимостью до конца месяца — не лучшее время. С 7 июля коррекцию курса в глубины невидимого мира задает Нептун в ретродвижении. До декабря это мистическое погружение будет помогать нам различать истину и морок, очищать пространство для подлинного вдохновения, пробуждать творчество и духовность.

С 9 июля восхитительная Венера из Рыб переходит в расчетливую Деву, которая меняет качество планеты наслаждений до неузнаваемости. Здесь она чрезмерно дотошна и придирчива как к себе, так и к окружающим, настроена на рабочий процесс, порядок, дисциплину. Зато энергия помогает трезво оценивать ситуацию, замечать мелочи, заботиться о своем здоровье и жить по режиму, проявлять заботу о близких, быть экономной в тратах. Использовать эти качества лучше всего в деловой сфере и при совершенствовании внешнего вида. Резкие выпады натальной массы будут склонять к самовыражению через внешность или личную жизнь, вызывая жажду независимости в финансах и отношениях.

Семейное новолуние 14 июля — Луна встречает собственную обитель в знаке Рака под влиянием ретро-Меркурия. Богатая эмоциональная палитра поможет настроиться с близкими людьми, выговориться и простить обиды, обрести душевный комфорт, чтобы не поддаваться перепадам настроения. Займитесь домашними делами, ремонтом, заготовками, гармонизацией семейной обстановки и созданием уюта. Дети особенно нуждаются в нежности и заботе. Под такой волной хорошо зачать ребенка. Склонность к неуверенности в питании может вызвать нарушение пищеварения: пейте больше чистой воды, травяных чаев, применяйте водные процедуры и питательные маски из молочных продуктов.

22 июля происходит смена полярности: с центральной энергии Рака на внешнюю экспрессию Льва с переходом Солнца в яркое и теплое львиное. В мир добавляется больше оптимизма и творческого импульса. Усиливается интерес к спорту, сцене, искусству, светской жизни и игре во всех проявлениях. Мы настраиваемся на здоровую самооценку своих качеств и готовы реализовать на практике природный творческий потенциал, проявляя великодушие и щедрость к окружающим — это вернется к вам ответной волной солнечного света. Соединение Солнца с Юпитером приносит всплеск удачи и успешные начинания. Согласованность Нептуна и Урана откроет новые возможности и позволит отпустить старые методы поведения, освободиться от ограничивающих убеждений и обрести более глубокое понимание себя.

Напряжение и желание контролировать могут всплывать под влиянием Плутона, но также давать необходимую энергию проявить себя в критических ситуациях или в борьбе с кем-то, обернуть дело в нужном направлении. До 24 июля, пока действует ретроградный Меркурий, — классическое время затишья, сбоев связи и возвращения старых дел. Лучше отложить крупные покупки и новые проекты, перепроверять отчеты, билеты и документы. Хорошо завершать ранее начатые задачи, анализировать прошлые ошибки, наводить порядок в финансовых и домашних делах.

Но после этой даты наступает долгожданная ясность. Меркурий наконец завершает ретроград, возвращая способность мыслить четко и следовать намеченным планам. С 26 июля Сатурн уходит в ретроград, предлагая замедлиться и пересмотреть профессиональные цели. 29 июля полнолуние в Водолее выводит на поверхность скрытые чувства, принося озарения и открытия. Этот эмоциональный всплеск мы ощутим как сильное желание снять ограничения в своей жизни и поменять обыденный ритм, закончить нересурсные отношения или заняться увлекательным хобби.

Юпитер и Плутон активно вмешиваются в противостояние светил. Мощные энергии вызывают внутренний конфликт между стремлением к контролю и необходимостью отпустить ситуацию. Гордыня застилает разум и мешает понять оппонента. Сильное эмоциональное переживание одновременно способствует освобождению от старых шаблонов и раскрытию внутренней силы. Постарайтесь оказаться в компании единомышленников, где вы сможете расславиться и поделиться своими чувствами.

В течение месяца Марс в Близнецах создает пик деловой активности. Однако действия носят спонтанный характер, требуя постоянной интеллектуальной стимуляции. Продуктивный период для запуска нескольких проектов одновременно, работы с информацией, рекламы и обучения. Возрастает сила слова, учащаются знакомства в дороге или в мессенджерах. При занятиях спортом предпочтение отдается подвижным и командным видам. Работает шикарный бизнес-аспект между Марсом и Сатурном: он дает целенаправленность и конструктив, энергию, активность, инициативность в сочетании с организованностью и терпением, что делает это время весьма эффективным для работы на результат.

Этот насыщенный месяц настраивает на глубокое эмоциональное включение в семейную и внутреннюю жизнь, а также на активную социальную и творческую реализацию. Присвойте себе качества харизматика и интеллектуала.

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