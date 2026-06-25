Apple удалила приложения VK из App Store

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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В то же время пользователям устройств на Android все сервисы по-прежнему доступны без ограничений.

Компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK. В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

Изменения затронут пользователей техники Apple. Из-за отсутствия обновлений и возможности повторной установки приложений владельцы устройств также перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и других важных событиях.

При этом в компании уточнили, что приложения, уже установленные на iPhone и iPad, продолжат работать. Пользователям устройств на Android все сервисы VK по-прежнему доступны без ограничений.

Из магазина App Store исчезли приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». При попытке обнаружить их через поиск пользователи получали сообщение о том, что ничего не найдено. В то же время основное приложение VK остается доступным для скачивания в App Store.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцы iPhone в России не смогут воспользоваться сетями 5G. Несмотря на то что устройства технически поддерживают диапазон частот, который российские операторы планируют использовать для связи пятого поколения, доступ к этой функции ограничен на уровне программного обеспечения смартфонов.

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