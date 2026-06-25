Тяжелая, но памятная дата: мама утонувшего в Ингушетии мальчика о его смерти

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Ребенок бросился в реку Сунжа, чтобы спасти друга.

Дата гибели восьмилетнего мальчика, спасшего друга ценой собственной жизни, тяжелая, но памятная. Об этом сказала мать погибшего героя в интервью местному телевидению.

«Люди, которые пришли. Я очень благодарна им за то, что откликнулись. Про него столько людей услышало. Все они вышли на его поиски. Все. Даже те, кто его не знал. Да, это тяжелая дата. Теперь она стала памятной, датой, которую чтят», — отметила женщина.

Близкие мальчика описывают его как доброго, улыбчивого, храброго ребенка, почитающего старших. Родители до сих пор не могут поверить в случившегося.

Трагедия произошла 15 июня. В тот день мальчик со своими друзьями гулял на окраине города Карабулак. Один из его товарищей упал в реку Сунжа. Тогда юный герой бросился в воду со словами о том, что они мужчины и нужно спасти друга.

И это ему сделать удалось. Он подтолкнул упавшего в реку ребенка к берегу и тот смог ухватиться за корни деревьев. Но сам спаситель выбраться из воды уже не сумел.

Мальчика искали и сотрудники МЧС, и волонтеры. Кроме того, были привлечены кинологи и использовалась спецтехника. Его тело нашли 22 июня в десяти километрах от того места, где он вошел в водоем.

Через пять дней после трагедии, 20 июня, ему могло бы исполниться восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омске на реке Иртыш утонул семилетний мальчик, отдыхавший у воды в компании других детей. Все случилось в момент, когда взрослые, сопровождавшие ребят, отвлеклись.

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