Разорвало до сосудов: врачи из Луганска спасли руку медсестре после атаки ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В подобных случаях врачи обычно ампутируют конечность, однако в этом ее получилось сохранить.

Врачи Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) спасли руку молодой медсестре, получившей тяжелые ранения при взрыве украинского беспилотника. Операцию провели несмотря на то, что стандартные военные протоколы при подобных травмах обычно предполагают ампутацию конечности. Видео публикует 5-tv.ru.

Пациентка поступила в больницу в начале июня глубокой ночью. Ее состояние оставалось крайне тяжелым. Осколки серьезно повредили руку женщины: кости предплечья были раздроблены, часть тканей утратилась, сосуды разорваны, а в кисть почти не поступала кровь. Фактически она держалась только на сухожилиях и нерве. Кроме того, у девушки диагностировали тяжелые ранения второй руки и ноги.

В подобных случаях хирурги обычно действуют по строгим инструкциям. При минно-взрывных травмах с таким масштабом повреждений реплантацию, то есть восстановление конечности, проводить не рекомендуют из-за слишком высокого риска. Как правило, врачи в первую очередь борются за жизнь пациента, а поврежденную руку ампутируют.

Однако дежурный хирург Роман Бутко принял решение попытаться сохранить конечность, поскольку в ЛРКБ для этого были необходимые условия: микрохирургическая оптика, специальный инструмент и специалисты, способные выполнять операции с высокой точностью.

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Как прошли операция и восстановление

Операция продолжалась практически три часа. В ходе нее хирурги соединили кости спицами, а затем под микроскопом сшили мелкие артерии и вены нитями, которые тоньше человеческого волоса. После этого кровоток получилось восстановить.

После операции врачи в течение недели наблюдали за пациенткой и контролировали приживление руки. В результате рука полностью прижилась.

Девушку направили на дальнейшее лечение в Москву через восемь дней, в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, подросток лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области.

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