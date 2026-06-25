Землетрясение в Венесуэле стало самым мощным за 126 лет

NYТ: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет

Фото: Reuters/Gaby Oraa

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Ранее в стране зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Землетрясение, произошедшее вечером в среду в Венесуэле, стало самым мощным в стране с 1900 года. К такому выводу пришла газета The New York Times, изучив архивные данные Геологической службы США.

По информации издания, до нынешних событий самым сильным считалось землетрясение 1900 года магнитудой 7,7. Тогда современные способы инструментального измерения еще отсутствовали, поэтому силу подземных толчков специалисты оценивали по масштабам разрушений.

Как сообщалось в архивных материалах, стихия унесла жизни 21 человека, еще 50 получили травмы. В Каракасе были разрушены около 300 домов, многие жители были вынуждены временно переселиться в палаточные лагеря. Также серьезные повреждения получили правительственные здания, университет и церкви, на которых были разрушены шпили.

Новое землетрясение произошло вечером в среду, 24 июня. В Венесуэле были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились примерно в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй.

Уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в результате стихийного бедствия погибли как минимум 32 человека, около 700 получили ранения. Кроме того, десятки зданий оказались разрушены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Венесуэле мужчина спас двух собак из пострадавшего от землетрясений дома.

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