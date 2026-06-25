Не только гипертония: какое давление сильнее связано с болезнью Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

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Результаты масштабного исследования удивили даже ученых и заставили по-новому взглянуть на один из привычных показателей здоровья.

Высокое давление давно считается одним из главных факторов риска для сердца и сосудов. Однако новое исследование показало, что куда более тесная связь с болезнью Альцгеймера может быть у людей с гипотонией.

Ученые проанализировали данные более чем 700 тысяч человек и пришли к неожиданному выводу: вероятность развития нейродегенеративного заболевания у людей с пониженным давлением оказалась значительно выше, чем у пациентов с гипертонией. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Риски для мозга

«Если перевести результаты исследования на язык рисков, то получается, что у людей с низким давлением вероятность развития болезни Альцгеймера оказалась выше почти в 2,7 раза. У людей с высоким давлением — в 1,6 раза», — отметил специалист.

По словам профессора, подобная разница стала неожиданностью даже для авторов научной работы. Сейчас исследователи пытаются понять, почему именно низкое давление может быть связано с развитием деменции.

Одна из версий заключается в том, что при хронической гипотонии мозг на протяжении многих лет получает меньше кислорода и питательных веществ. Недостаточное кровоснабжение способно постепенно отражаться на состоянии нервных клеток и со временем повышать риск когнитивных нарушений.

Причина или следствие

Впрочем, окончательных выводов ученые пока не делают. Не исключено, что связь работает и в обратную сторону: ранние изменения в головном мозге могут затрагивать центры, отвечающие за регуляцию давления, из-за чего показатели начинают снижаться еще до появления явных симптомов болезни.

Разобраться, что именно является причиной, а что следствием, специалисты рассчитывают в будущих исследованиях с использованием технологий искусственного интеллекта.

Что делать пациентам

При этом эксперты подчеркивают, что результаты работы не означают необходимость самостоятельно повышать давление или отказываться от назначенного лечения. Главный вывод заключается в том, что для здоровья мозга важно избегать как длительной гипертонии, так и устойчиво низких показателей давления, внимательно контролируя состояние организма в обоих направлениях.

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