Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей

Фото: 5-tv.ru

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Рождение генетически идентичных сестер стало редчайшим случаем — родители уже думают о новом пополнении.

В Санкт-Петербурге живет семья, случай которой врачи называют уникальным для России. У Марии Макаренко и Юрия Филиппова родились генетически идентичные четверняшки — Анна, Василиса, Анастасия и София. Девочки появились на свет 2 апреля 2026 года в роддоме № 17.

Речь идет об однояйцевых монохориальных близняшках, то есть детях с одинаковым набором генов и общей плацентой. Вероятность такого рождения оценивают примерно как один случай на 15,5 миллиона родов. В России подобная четверня, по данным «Российской газеты», появилась впервые.

«Мы еще пока не всегда различаем, где кто», — честно признаются родители.

Сейчас семья живет в Красном Селе, которое входит в состав Санкт-Петербурга. В доме Макаренко и Филипповых теперь семеро человек: мама Мария, папа Юрий, их взрослый сын Александр и четыре маленькие девочки. Старшему сыну 27 лет, он передвигается на коляске, но при этом активно помогает родителям с сестрами.

Четыре характера

На прогулку семья выходит сразу с двумя двухместными колясками. Одному взрослому справиться с таким маршрутом сложно, даже несмотря на рабочий грузовой лифт в доме. Пока девочки еще маленькие и весят около четырех килограммов каждая, родители иногда укладывают по две малышки в одно отделение коляски.

Различать сестер внешне пока непросто. По словам Марии, у Анны чуть более круглые щеки, но главный способ не перепутать малышек — разноцветные ниточки на запястьях: у Анны зеленая, у Софии желтая, у Василисы синяя, у Анастасии красная.

При этом характеры у девочек уже разные. Василису родители называют самой спокойной: она может молчать, даже когда сестры плачут. Анна, по их наблюдениям, больше похожа на лидера и заводилу. Настя тоже проявляет характер, а Соня обычно спокойна, но если ей что-то не нравится, может кричать наравне с остальными.

Долгий путь к детям

Марии 47 лет. Вместе с Юрием они много лет мечтали о втором ребенке. Особенно девочку хотел старший сын Александр: опыт воспитания мальчика в семье уже был, но родителям был важен сам факт долгожданного пополнения.

История Марии и Юрия началась необычно — на Смоленском кладбище. Мария тогда училась в Академии художеств имени Репина и пришла писать пейзаж с разрушенным храмом Воскресения Христова. Юрий, тоже художник, участвовал в восстановлении этого храма. Позже они поженились. Марии на тот момент было 19 лет.

После рождения сына семье пришлось пройти через непростые испытания. Из-за особенностей здоровья Александру требовались постоянный уход и внимание. Родители возили его на занятия, в том числе в бассейн в Василеостровский район. Александр вырос и поступил в вуз.

Сначала семья получила от города двухкомнатную квартиру. Потом жилье продали, добавили накопления и взяли в ипотеку четырехкомнатную — уже с расчетом на будущих детей. Но беременность долго не наступала. Когда Мария наконец узнала, что ждет ребенка, радость быстро сменилась шоком.

«На первом УЗИ мне сказали: тройня. Смотрю на экран — и не верю. Было ощущение, что кушетка, на которой лежу, закружилась подо мной. Звоню мужу: „Сядь сначала. У нас тройня“», — улыбается Мария.

Для Юрия эта новость тоже стала потрясением. Он признается, что пытался осмыслить услышанное десять дней. Но затем выяснилось, что детей будет не трое, а четверо.

«Я десять дней эту новость осмысливал. А через десять дней Маша пошла на следующее УЗИ, после него звонит: „Ты сидишь? У нас четверо!“. Когда звонила после третьего УЗИ, уже напрягся: пятеро? Нет, по-прежнему четверо», — смеется Юрий.

Роды и врачи

Беременность была тяжелой и рискованной. Некоторые врачи, по словам семьи, говорили о необходимости «прорядить» беременность — убрать одного или двух эмбрионов. При этом гарантий, что остальные дети выживут, все равно никто не давал. Верующие Мария и Юрий восприняли беременность как чудо и отказаться от кого-то из малышек не смогли.

Позже супруги попали к Антону Михайлову — профессору медицины, главному врачу роддома № 17 и специалисту по многоплодной беременности. Именно его слова помогли семье решиться идти до конца.

«Он нам сказал: есть вариант «А»: положиться на волю Всевышнего, а медики со своей стороны сделают возможное и невозможное для того, чтобы все сложилось хорошо. Я спросил: «А вариант «Б»? Он ответил: «Его нет». И нас это вдохновило», — говорит Юрий.

Антон Михайлов позже руководил бригадой врачей во время кесарева сечения на 32-й неделе беременности. Он же стал одним из крестных девочек.

Последний месяц до родов Марии дался особенно тяжело. Женщина почти не могла спать, ей было трудно двигаться и даже менять положение тела. Она признавалась, что боялась заранее выбирать имена детям, потому что очень переживала за их жизнь.

«В последний месяц беременности было очень тяжело. Не могла сама ничего, спать и то было крайне тяжело: как ни повернешься, что-нибудь да больно. И я даже боялась заранее придумывать имена малышам — из-за страха их потерять», — признается Мария.

Роды прошли успешно. Девочки появились на свет с весом от 1360 до 1640 граммов. После этого больше месяца они находились в детской городской больнице № 1, где врачи выхаживают даже младенцев весом около 500 граммов. Все четыре малышки развивались хорошо.

Дом после выписки

Дома у каждой сестры теперь своя кроватка. Режим кормления родители соблюдают строго: девочки быстро дают понять, когда пора есть. На четверых ежедневно уходит примерно одна банка смеси, стоимость которой составляет около двух тысяч рублей.

Бытовые заботы в семье такие же, как у всех родителей новорожденных, только умноженные на четыре. Особенно сложными остаются ночные кормления. Юрий взял на себя дежурства в полночь и в три часа утра, чтобы Мария могла хоть немного поспать. Навыки ухода за младенцами отцу пришлось освоить почти сразу.

«Сын вырос. И я стала бояться тишины в доме. Теперь точно тишина нам не угрожает», — замечает Мария.

Финансовая нагрузка на семью остается серьезной. Основные расходы пока покрываются за счет накоплений. Детские пособия есть, но полностью закрыть потребности семьи они не могут. Юрию предстоит выходить на работу, и это станет одним из самых сложных этапов: Марии придется чаще оставаться с малышками одной.

Семье положена помощь социальной няни, однако она ограничена 12 часами в неделю. Родители выбрали формат два дня по шесть часов, чтобы за это время успевать решать хотя бы часть бытовых вопросов.

Помощь и планы

Несмотря на трудности, Мария и Юрий воспринимают рождение четверых девочек как подарок судьбы. Они говорят, что сколько детей им дано, столько они и вырастят. Более того, если в будущем в семье каким-то чудом появится еще один ребенок, родители будут только рады.

Во время родов в операционной работали 32 медика. Для каждой новорожденной была подготовлена отдельная бригада, в которую входили неонатологи, медсестры и санитарки. Это был слаженный труд специалистов сразу нескольких направлений.

Город также окажет семье поддержку. Филипповы — Макаренко должны получить выплаты от 65 до 74 тысяч рублей на каждого ребенка, а также региональный материнский капитал на третьего и четвертого ребенка — по 250 тысяч рублей. Кроме того, семье подарят автомобиль от городских властей. Автокресла для него уже передали, как и четыре специальных набора для новорожденных. Также семью поставили в очередь на получение земельного участка.

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