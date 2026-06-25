Турецкий рай подорожал: почему россияне стали чаще уезжать из страны

Фото: www.globallookpress.com/Hans Lippert

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Жизнь у моря для многих иностранцев оказалась куда тяжелее, чем они себе представляли.

Россия оказалась среди трех стран, чьи граждане активнее других выезжают из Турции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Турецкого статистического института и турецкого социолога Илькнур Йылмаз.

По информации TÜİK, в 2025 году из Турции уехали 403,2 тысячи человек. Часть россиян, по оценке Йылмаз, покидает страну не из-за политических причин, а из-за заметного роста цен и изменений в миграционном регулировании.

Сильнее всего перемены почувствовали жители крупных городов и популярных курортов. В Анталье, Аланье, Стамбуле и других востребованных у иностранцев местах выросли расходы на аренду жилья, коммунальные платежи, обучение и повседневные покупки. Для тех, кто живет на накопления или получает доход удаленно, такая нагрузка стала особенно ощутимой.

Дополнительные сложности для переехавших создали новые условия оформления и продления вида на жительство, а также ограничения, связанные с банками и международными переводами. При этом российская община по-прежнему остается одной из самых многочисленных в Турции, особенно в крупных туристических и деловых центрах.

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