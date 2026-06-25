Полсотни ударов: сахалинец получил срок за избиение и похищение женщины

Мужчина получил срок за избиение и похищение женщины в Сахалинской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Он согласился отпустить потерпевшую лишь после выполнения одного условия, которое позже стало частью уголовного дела.

Долинский городской суд вынес приговор 51-летнему жителю Сахалинской области, признав его виновным в незаконном лишении свободы и вымогательстве. На момент совершения преступления мужчина уже имел судимость.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года обвиняемый из-за личного конфликта удерживал женщину в своем доме более суток, не позволяя ей покинуть помещение. Освободить потерпевшую он согласился только после того, как она написала расписки о добровольной передаче ему 300 тысяч рублей.

Чтобы добиться выполнения своих требований и сломить сопротивление женщины, фигурант избил ее. По материалам дела, он нанес потерпевшей не менее 50 ударов. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные кровоподтеки на лице и теле.

Во время судебного процесса подсудимый полностью признал вину в незаконном лишении свободы. При этом обвинение в вымогательстве он признал лишь частично.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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