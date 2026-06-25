Почти 300 человек умерли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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Зараженных уже более тысячи.
Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке распространяется рекордными темпами. В Демократической Республике Конго число зараженных перевалило за тысячу. Умерших — почти 300. При этом полностью выздоровели только 122 человека.
Вирус уже просочился в Европу. Минздрав Франции подтвердил, что заболевание выявили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Конго. Сейчас медик изолирован, власти отслеживают, с кем он контактировал.
Эбола передается при прямом контакте с кровью и биологическими жидкостями заболевшего, инкубационный период — от 2 до 21 дня.
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