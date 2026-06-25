Лес тонет в нечистотах: в Дагестане сточные воды уничтожают деревья и почву

Фото, видео: 5-tv.ru

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Многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции так и не помогли остановить загрязнение.

В Дагестане разворачивается тихая экологическая катастрофа: уникальный лесной массив превратился в зону отчуждения — из-за сброса нечистот, которые отравляют грунт, уничтожая все живое. Несмотря на обращения жителей, местные власти бездействуют. Как ядовитое болото поглощает лес — увидел корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Посреди зеленого массива на окраине Хасавюрта образовалась мертва зона. Вместо лесной почвы здесь — зловонные озера и болото.

— Вот вы видите, стекается прямо в лес городская канализация.

Нечистоты по трубам и канавам сливают прямо в лес. Поток сточных вод отравляет почву, грунтовые воды и уничтожает все живое вокруг.

Проверяем, можно ли пройти дальше вглубь. Нет, слишком глубоко. Здесь лес буквально тонет в сточных водах. Эти деревья круглый год стоят в токсичной воде. Многие из них уже погибли.

Там, где раньше росли деревья, сегодня стоят затопленные участки с резким запахом канализации. По словам экологов, проблема существует уже много лет, но сейчас площадь загрязненной территории сильно увеличилась.

«Уже уничтожено более пяти-шести гектаров леса. Такими темпами, если мы это еще дальше запустим, мы потеряем целый квартал», — сказал руководитель отделения Комитета по противодействию коррупции в Республике Дагестан Магомед Магомедов.

Многочисленные обращения в различные инстанции так и не помогли остановить загрязнение.

«Это безобразие никак не кончается. Мы уже долгие годы с ним боремся. Нам говорят: мы решаем, мы решаем. Годами решают», — рассказал эколог Омарасхаб Атаев.

Мы обратились с официальным запросом в ведомство, которое отвечает за охрану федерального леса, — комитет по лесному хозяйству Дагестана. В ответе чиновники признают: проблема есть, однако заявили, что высохших деревьев там нет.

— Участок более 0,1 гектара лесных земель затоплен. Кругом распространяется неприятный запах, участок покрыт илом. На данный момент высохших деревьев и кустарников не обнаружено.

Наша съемочная группа обнаружила погибшие деревья, и не два, и не три.

— Вот, вот, пожалуйста. Это не живые.

— Это мертвые деревья?

— Да, мертвые деревья. Уже их не восстановить.

Вот еще большие погибшие деревья без зеленой кроны — они тоже стоят в нечистотах. Повсюду масляные пятна. То есть здесь какие-то нефтепродукты. Посмотрите, все блестит. Кто-то сюда сливает либо бензин, либо отработанное машинное масло.

Мы идем вглубь леса, а под ногами — не плодородная почва, а пропитанный сточными водами грунт. Отрава медленно уничтожает экосистему.

Это другая окраина Хасавюрта, и здесь городская администрация пыталась наладить работу канализации, увести ее от леса, но не получилось. Стоки сливаются вот в эту сторону, дальше на территорию фермы, а эта ферма, кстати говоря, тоже построена незаконно. Здесь были вырублены деревья. Возбуждено уголовное дело, но вот ферма работает, стоки текут, лес отравляется.

Местные жители уверены: контролировать ситуацию должны ответственные службы. Но пока они этого не делают.

«Кто за нее несет ответственность, кто должен убрать, кто должен следить за этим, — не делает свою работу, как я понимаю», — сказал местный житель Хайдарбек Абакаров.

В администрации Хасавюрта факт сбросов не отрицают. Однако утверждают, что своими силами решить проблему муниципалитет не может. Для этого необходима масштабная реконструкция очистных сооружений.

«Необходимо финансирование, финансирование очень большое — 4,6 миллиарда рублей. Понятное дело, у администрации нет таких денег, и найти их в реальности невозможно», — сказал начальник правового управления администрации города Хасавюрта Курбанмагомед Магомедов.

По этому поводу городская администрация писала обращения в правительство республики, но ответа пока не получила. Общественники уверены: есть более доступные варианты решения проблемы. После нашего обращения Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала проверку. Специалисты оценят масштаб экологического ущерба и определят, кто должен ответить за гибель леса.

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