Департамент международных организаций МИД России отмечает 80-летие
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Структура считается кузницей дипломатов высочайшего уровня — ранее там работал и Сергей Лавров.
Дипломаты, которые отстаивают интересы нашей страны на самом высоком уровне, сегодня отмечают важную дату — 80-летие с момента основания департамента международных организаций МИД России.
Эти специалисты доносят позицию Москвы до мировой общественности с трибуны Организации Объединенных Наций в непростых условиях. Регулярно им приходится сталкиваться с откровенными провокациями со стороны коллективного Запада и их союзников.
«Все видели, какой одиозной, неприемлемой, циничной, гнусной была реакция некоторых западных постоянных представителей на заседании Совета Безопасности, который был созван Российской Федерацией после ударов по колледжу в Старобельске. Но тем не менее наша линия в Совете Безопасности весома и конструктивна, и наша позиция там незыблема», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.
Кроме вопросов международной политики, департамент занимается и другими, не менее важными задачами: от изменения климата и преодоления бедности до мирового здравоохранения и распределения орбит для спутниковых группировок.
Структура считается кузницей дипломатов высочайшего уровня. В разные годы через нее прошли многие знаковые для нашей страны фигуры, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров.
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