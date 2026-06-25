Работодатель должен возмещать сотруднику служебные расходы на удаленке

Фото: 5-tv.ru

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Все нюансы выплат должны указываться в договорах или нормативных актах.

Работодатель должен возмещать сотруднику, трудящемуся дистанционно, службеные расходы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой Совет Федерации.

Там уточнили, что согласно статье «Особенности организации труда дистанционных работников» Трудового кодекса России, работодатель обязан выплачивать сотруднику компенсацию за расходы, связанные с его трудовой деятельностью.

Например, если человек использует для выполнения своих обязанностей собственную технику, то компания должна выплатить ему компенсацию за износ оборудования. Кроме того, оплачиваются также расходы на программное обеспечение, затраты на интернет, связь и электроэнергию.

Все это необходимо прописать в трудовом договоре, коллективном договоре или локальном нормативном акте с указанием суммы и перечнем возмещаемых затрат. Выплаты происходят либо по фиксированным в этих бумагах суммах, либо в размере затрат, подтвержденных документально. То есть при помощи чеков, счетов и детализацией звонков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появление на рабочем месте с домашним животным может быть расценено как нарушение дисциплины. В Трудовом кодексе России нет прямых запретов на присутствие животных. Однако прежде чем привести на работу питомца, необходимо получить письменное разрешение от руководства.

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