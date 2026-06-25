Вызывает подозрения: что настораживает досмотр в ручной клади и как избежать проблем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Кажется, что служба безопасности может «придраться» к любому предмету. На самом деле система проверки работает по четким критериям.

Для многих пассажиров досмотр в аэропорту — это всегда стресс. Кажется, что служба безопасности может «придраться» к любому предмету в ручной клади. На самом деле система проверки работает по четким критериям: подозрения вызывают не вещи как таковые, а их форма, плотность упаковки и сочетание предметов.

В материале 5-tv.ru рассказали, что чаще всего вызывает вопросы и как правильно собирать ручную кладь, чтобы пройти контроль быстрее и спокойнее.

Почему вещи вызывают вопросы на досмотре

Сканеры в аэропорту не «видят» предметы так, как человек. Они анализируют плотность, форму и структуру содержимого багажа. Поэтому одинаковые по названию вещи могут выглядеть по-разному на экране.

Подозрение чаще вызывают не конкретные предметы, а:

плотные и неразборчивые упаковки;

скопление электроники в одном месте;

жидкости без маркировки;

предметы с необычной формой или внутренними пустотами;

хаотично уложенные вещи без структуры.

Что чаще всего вызывает дополнительные проверки

Первые в списке самых подозрительных вещей электроника и зарядные устройства. Ноутбуки, пауэрбанки, фотоаппараты и крупные кабели часто требуют отдельного досмотра.

Причина проста — плотные батареи и провода дают сложное изображение на сканере. Если все лежит в одном большом «клубке», это почти гарантирует дополнительную проверку.

Еще одна из самых частых причин задержек — жидкости без правильной упаковки. В большинстве аэропортов действует правило: емкости до 100 миллилитров, все помещается в прозрачный пакет объемом до одного литра.

Проблемы возникают, если:

флаконы без маркировки;

тюбики больше допустимого объема;

жидкости лежат отдельно от остальных вещей.

Сыпучие продукты, орехи, протеин, кофе и даже некоторые специи также могут вызывать вопросы. На рентгене они выглядят как плотные неоднородные массы, которые иногда требуют ручной проверки.

Кроме этого, любая «завернутая в фольгу» или непрозрачную упаковку вещь автоматически усложняет досмотр.

Служба безопасности не может определить содержимое без вскрытия, поэтому такие предметы часто отправляют на дополнительную проверку.

Как правильно собирать ручную кладь

Грамотная упаковка снижает риск задержек почти до нуля. Основные правила простые: вещи должны быть логичными, доступными и «читаемыми» для сканера. Лучше всего:

распределять электронику по разным карманам;

жидкости складывать в отдельный прозрачный пакет;

оставлять ценные и подозрительные предметы сверху сумки;

избегать плотной «монолитной» укладки;

не заворачивать вещи в фольгу и непрозрачные материалы.

Что можно провозить без проблем

В ручной клади обычно без вопросов проходят:

одежда и обувь;

документы и бумажные материалы;

книги и журналы;

косметика в допустимом объеме.

Что лучше сразу убрать в багаж

Чтобы не усложнять досмотр, в регистрируемый багаж стоит переложить:

крупные жидкости и гели;

острые предметы (ножницы, ножи, инструменты);

спортивный инвентарь;

плотные упаковки с неизвестным содержимым;

большие банки и стеклянные емкости.

Почему «подозрение» — это нормально

Важно понимать: дополнительная проверка не означает проблему или нарушение. Это стандартная процедура безопасности, которая запускается автоматически при определенных визуальных сигналах на сканере.

В большинстве случаев досмотр занимает всего несколько минут и завершается без последствий для пассажира.

Ручная кладь вызывает подозрения не из-за конкретных вещей, а из-за того, как они упакованы. Чем более прозрачной, логичной и структурированной выглядит ваша сумка на досмотре, тем быстрее проходит проверка. Правильная организация вещей снижает стресс и помогает спокойно пройти контроль перед полетом.

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