Развивают эмпатию: почему танцы — одно из лучших занятий для мозга
NEJM: танцы — одно из лучших занятий для мозга
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Особенно выраженный эффект наблюдается у людей, которые изучают новые стили.
Танцы часто воспринимаются как способ развлечься, снять стресс или поддерживать физическую форму. Но с точки зрения работы мозга это гораздо более сложная и полезная активность. Ученые все чаще рассматривают танцы как одну из самых комплексных тренировок для нервной системы — одновременно физической, когнитивной и эмоциональной. Работа опубликована в New England Journal of Medicine.
Мозг работает сразу в нескольких режимах
Во время танца человек не просто повторяет движения. Он одновременно:
- запоминает последовательности шагов;
- следит за ритмом музыки;
- контролирует положение тела в пространстве;
- координирует движения с партнером или группой;
- адаптируется к изменениям темпа.
Такое многозадачное выполнение действий активирует сразу несколько областей мозга, включая зоны, отвечающие за память, внимание и моторный контроль.
Улучшается связь между мозгом и телом
Танцы требуют постоянной координации движений, что укрепляет связь между моторной корой и сенсорными зонами мозга.
Проще говоря, мозг начинает быстрее и точнее управлять телом, а тело — лучше «считывать» команды мозга.
Это особенно важно с возрастом, когда координация и скорость реакции постепенно снижаются.
Танцы тренируют память
Разучивание новых движений и связок — это полноценная когнитивная нагрузка.
Мозг вынужден удерживать в памяти последовательности шагов, музыкальные акценты и переходы между движениями.
Исследования показывают, что подобная деятельность может быть даже более полезной для когнитивного здоровья, чем однообразные физические упражнения.
Эффект на эмоции и стресс
Танцы напрямую связаны с эмоциональной системой мозга. Во время движения под музыку активируются зоны, связанные с удовольствием и вознаграждением, а также снижается уровень гормонов стресса.
Поэтому даже короткая танцевальная активность может заметно улучшить настроение и снизить тревожность.
Развитие навыков адаптации
В отличие от многих видов физической активности, танцы постоянно требуют подстройки под изменения: ритм, партнера, пространство, музыку.
Это тренирует гибкость мышления и способность быстро адаптироваться к новым условиям — навык, который напрямую связан с когнитивным здоровьем.
Социальный эффект
Парные и групповые танцы дополнительно задействуют социальный мозг.
Человеку нужно считывать эмоции других, синхронизироваться с движениями партнера и учитывать невербальные сигналы.
Это помогает развивать эмпатию и улучшает навыки взаимодействия.
Танцы и профилактика возрастных изменений
Исследования показывают, что регулярная танцевальная активность может замедлять возрастное снижение когнитивных функций.
Особенно выраженный эффект наблюдается у людей, которые изучают новые стили танца и регулярно осваивают новые движения.
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