В Венесуэле 32 человека погибли при землетрясении

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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В южноамериканскую страну в ближайшее время прибудут спасатели из других государств.

В результате землетрясения в Венесуэле погибли 32 человека. Об этом сообщило информационное издание Reuters со ссылкой на выступление исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес.

В своей речи она заявила, что уже подтверждена гибель 32 человек. Кроме того, еще 700 человек пострадали. Однако она уточнила, что эти данные не включают в себя жертв в штате Ла-Гуайра. Там, недалеко от города Каракас, находится аэропорт, который получил больше всего повреждений.

«Десятки зданий обрушились, и сейчас мы проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти как можно больше жизней, сколько позволит нам Бог», — сказала Родригес.

Она также принесла слова соболезнования родным погибших.

Еще исполняющая обязонностей президента сообщила о том, что на помощь Венесуэле придут другие страны. Спасатели из этих государств прибудут туда в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам после произошедшего землетрясения. В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям местных властей.

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