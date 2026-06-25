Фото: YouTube/Daniel Hidden

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Его тело смогли обнаружить лишь через десять дней после исчезновения.

Известный австралийский иллюзионист Дэниел Хидден погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание The Sun.

Известно, что 26-летний артист 14 июня на своей машине и прикрепленным к ней доме на колесах поехал отдыхать на природу в штате Квинсленд. По словам брата Хиддена, он часто оправлялся в подобные одиночные путешествия. Но всегда оставался на связи. Поэтому, когда утром того же дня, 14 июня, телефон иллюзиониста оказался отключен, близкие забеспокоились.

Вскоре родные подали заявление в полицию о его исчезновении. Через два дня и автомобиль Хиддена, и дом на колесах нашли на дороге. Но самого артиста в нем не было. Лишь утром 24 июня в результате масштабной поисковой операции на территории национального парка Маунт-Кугал обнаружили его останки.

В правоохранительных органах подробностями дела не поделились. Однако подчеркнули, что считают обстоятельства, при которых погиб иллюзионист, подозрительными.

Дэниел Хидден был известным в Австралии артистом. Он давал успешные выступления на восточном побережье страны, был частым участником телевизионных шоу и вел популярный блог.

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