Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле

Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам после землетрясения

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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Во время сильных подземных толчков главная опасность связана с обрушением зданий, падением предметов и паникой.

Во время сильных подземных толчков главная опасность связана не только с самим землетрясением, но и с обрушением зданий, падением предметов и паникой. Поэтому ключевая задача — быстро занять максимально безопасное положение и избегать хаотичных перемещений. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам

Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам после произошедшего в стране землетрясения.

В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям местных властей.

Отдельно гражданам рекомендовали заранее подготовить «тревожную сумку». В нее советуют положить документы, деньги, средства первой помощи, зарядные устройства, питьевую воду и запас одежды на несколько дней.

Для экстренной связи действует круглосуточный телефон Посольства: +58-212-993-45-31. В дипмиссии уточнили, что среди сотрудников и членов их семей пострадавших нет, а контакт с венесуэльскими властями поддерживается на постоянной основе.

Что важно знать туристам в Венесуэле сейчас

На фоне землетрясений в стране туристам и находящимся в регионе иностранцам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность.

В первую очередь важно учитывать возможные повторные подземные толчки. После сильных землетрясений афтершоки могут сохраняться в течение нескольких дней и иногда достигать разрушительной силы.

Основные рекомендации:

избегать пребывания рядом с поврежденными зданиями и конструкциями;

не заходить в дома и отели, если есть трещины или видимые повреждения;

следить за официальными сообщениями местных властей и посольств;

заранее продумать маршрут эвакуации из места проживания;

держать при себе документы, воду, зарядные устройства и наличные деньги;

избегать поездок в районы, близкие к эпицентру, до стабилизации ситуации;

при угрозе повторных толчков находиться на открытых пространствах вдали от зданий и линий электропередач.

Отдельно подчеркивается, что возможны перебои со связью, электричеством и транспортом, поэтому важно заранее продумать альтернативные способы связи и перемещения.

Что делать во время землетрясения

Если вы находитесь в помещении:

сохраняйте спокойствие и не бегите к выходу во время сильных толчков;

отойдите от окон, зеркал, шкафов и любых тяжелых предметов;

по возможности спрячьтесь под прочный стол или встаньте у внутренней несущей стены;

защитите голову руками или подушкой;

не пользуйтесь лифтом.

Важно: попытка выбежать во время толчков часто приводит к травмам из-за падающих конструкций и стекла.

Если землетрясение застало вас на улице:

отойдите на открытое пространство;

держитесь подальше от зданий, балконов, деревьев и линий электропередач;

по возможности присядьте и защитите голову.

Если во время подземных толчков вы оказались в автомобиле:

остановитесь в безопасном месте;

не паркуйтесь под мостами, эстакадами или рядом с высокими зданиями;

оставайтесь в машине до окончания толчков.

Что делать сразу после землетрясения

После окончания сильных подземных толчков важно в первую очередь оценить свое состояние и состояние людей рядом — при наличии травм необходимо оказать первую помощь. Затем следует покинуть потенциально опасные зоны и не возвращаться в поврежденные здания, даже если они кажутся устойчивыми.

Специалисты предупреждают, что после основного удара могут последовать повторные толчки, поэтому нужно сохранять готовность быстро среагировать и перейти в безопасное место.

В условиях возможной перегрузки сетей рекомендуется использовать мобильную связь только при крайней необходимости, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на линии.

Также важно следить исключительно за официальными сообщениями экстренных служб и местных властей, избегая непроверенной информации.

Почему важно не возвращаться в здания сразу

После сильного землетрясения конструкции могут быть нестабильными, даже если внешне выглядят целыми. Афтершоки способны вызвать обрушение уже поврежденных стен и перекрытий.

Землетрясение в Венесуэле

Ранее, 25 июля в 1:04 по московскому времени в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Глубина залегания очага составила около 13 километров.

Сразу после подземных толчков Национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для побережья Венесуэлы и соседних островов. Однако позже предупреждение было отменено.

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