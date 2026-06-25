Десятки тысяч потенциальных жертв: что известно о землетрясении в Венесуэле

Геологическая служба США: землетрясение может стоить Венесуэле до 5% ВВП

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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В стране были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Национальная геологическая служба США (USGS) сообщила, что в стране были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Эпицентры находились примерно в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй.

Подземные толчки ощущались не только в Венесуэле, но и в соседних странах Карибского бассейна. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Прогноз по числу жертв остается тревожным

Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности по возможным человеческим потерям и экономическому ущербу.

Согласно предварительным оценкам ведомства:

вероятность того, что число погибших составит от 100 до одной тысячи человек, оценивается в 3%;

шанс того, что жертвами станут от одной тысячи до десяти тысяч человек, составляет 22%;

наиболее вероятным сценарием специалисты называют число погибших от десяти тысяч до 100 тысяч человек — вероятность такого исхода оценивается в 44%;

еще в 30% случаев число жертв может превысить 100 тысяч человек.

В USGS подчеркнули, что подобные прогнозы строятся на основе исторических данных о последствиях аналогичных землетрясений и могут меняться по мере поступления информации.

Потребуется международная помощь

Американские сейсмологи считают, что масштабы бедствия могут оказаться настолько серьезными, что стране понадобится не только национальное, но и международное реагирование.

«Вероятны многочисленные жертвы и масштабные разрушения», — говорится в сообщении службы.

Красный уровень опасности, который присваивается лишь наиболее разрушительным землетрясениям, предполагает высокую вероятность гуманитарного кризиса и привлечения международных спасательных организаций.

Есть ли угроза цунами

На данный момент информации о масштабной угрозе цунами не поступало. Однако специалисты продолжают следить за ситуацией, поскольку сильные подземные толчки в регионе Карибского моря потенциально могут спровоцировать опасные волны.

Что известно о разрушениях

Официальные власти Венесуэлы пока не опубликовали окончательные данные о числе пострадавших и разрушениях. Спасательные службы продолжают обследовать наиболее пострадавшие районы.

Из-за проблем со связью и транспортной инфраструктурой оценка последствий может занять несколько дней.

Почему землетрясения в Венесуэле особенно опасны

Север Венесуэлы расположен на границе Карибской и Южно-Американской тектонических плит. Из-за движения этих плит в регионе регулярно происходят сильные землетрясения.

Одним из самых разрушительных в современной истории страны стало землетрясение 1967 года, которое произошло неподалеку от Каракаса и унесло жизни сотен людей.

Ущерб может составить до 5% ВВП страны

Геологическая служба США обновила оценку экономических последствий землетрясения в Венесуэле. Согласно новым данным, потенциальный ущерб для экономики страны может составить от 1 до 5% ВВП.

Ранее в ведомстве назывался более широкий диапазон — от 2 до 20% ВВП, что отражало высокую степень неопределенности на раннем этапе оценки последствий.

В USGS подчеркивают, что подобные расчеты основаны на моделировании возможных сценариев разрушений, плотности населения в зоне бедствия и устойчивости инфраструктуры. Реальные показатели могут существенно отличаться по мере поступления информации с мест.

Эксперты отмечают, что даже нижняя граница прогноза — до 5% ВВП — является серьезным ударом для экономики государства и может привести к длительным последствиям, включая рост гуманитарных расходов, снижение деловой активности и необходимость международной финансовой поддержки.

Почему последствия могут оказаться настолько серьезными

По данным USGS, значительная часть населения в районе эпицентра проживает в зданиях, которые плохо защищены от сильных подземных толчков.

Особенно уязвимыми считаются кирпичные и бетонные постройки старого типа, не рассчитанные на современные стандарты сейсмостойкости.

Возможны повторные толчки

После столь мощных землетрясений обычно следуют афтершоки — повторные подземные толчки, которые могут продолжаться несколько дней или даже недель.

Иногда они достигают магнитуды больше 6 и способны разрушить здания, уже поврежденные основным землетрясением.

Именно поэтому спасатели рекомендуют жителям не возвращаться в дома до завершения проверок их состояния

Какие страны могут помочь Венесуэле

К ликвидации последствий могут подключиться международные гуманитарные организации и соседние государства. Подобные операции обычно включают:

отправку спасателей и кинологических расчетов;

поставки медикаментов и питьевой воды;

организацию временных убежищ для пострадавших;

восстановление связи и транспортной инфраструктуры;

оказание медицинской и психологической помощи населению.

Самые разрушительные землетрясения в истории Венесуэлы

Одним из самых трагических считается землетрясение 1812 года, которое практически уничтожило Каракас и унесло, по разным оценкам, до 20 тысяч жизней.

Еще одна крупная катастрофа произошла в 1967 году. Тогда подземные толчки магнитудой 6,5 привели к гибели около 300 человек и серьезным разрушениям в столице страны.

Нынешнее землетрясение может стать одним из самых мощных и разрушительных в современной истории Венесуэлы.

Что делать жителям после землетрясения

Спасательные службы рекомендуют:

держаться подальше от поврежденных зданий;

быть готовыми к повторным толчкам;

иметь запас воды и медикаментов;

следить только за официальными сообщениями властей;

не пользоваться лифтами и проверять состояние газовых и электрических сетей перед возвращением домой.

Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам

Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающим и находящимся в стране, в своем Telegram-канале.

В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям местных властей.

Отдельно гражданам рекомендовали заранее подготовить «тревожную сумку». В нее советуют положить документы, деньги, средства первой помощи, зарядные устройства, питьевую воду и запас одежды на несколько дней.

Для экстренной связи действует круглосуточный телефон Посольства: +58-212-993-45-31. В дипмиссии уточнили, что среди сотрудников и членов их семей пострадавших нет, а контакт с венесуэльскими властями поддерживается на постоянной основе.

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