Десятки тысяч потенциальных жертв: что известно о землетрясении в Венесуэле
Геологическая служба США: землетрясение может стоить Венесуэле до 5% ВВП
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
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В стране были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Национальная геологическая служба США (USGS) сообщила, что в стране были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Эпицентры находились примерно в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй.
Подземные толчки ощущались не только в Венесуэле, но и в соседних странах Карибского бассейна. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Прогноз по числу жертв остается тревожным
Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности по возможным человеческим потерям и экономическому ущербу.
Согласно предварительным оценкам ведомства:
- вероятность того, что число погибших составит от 100 до одной тысячи человек, оценивается в 3%;
- шанс того, что жертвами станут от одной тысячи до десяти тысяч человек, составляет 22%;
- наиболее вероятным сценарием специалисты называют число погибших от десяти тысяч до 100 тысяч человек — вероятность такого исхода оценивается в 44%;
- еще в 30% случаев число жертв может превысить 100 тысяч человек.
В USGS подчеркнули, что подобные прогнозы строятся на основе исторических данных о последствиях аналогичных землетрясений и могут меняться по мере поступления информации.
Потребуется международная помощь
Американские сейсмологи считают, что масштабы бедствия могут оказаться настолько серьезными, что стране понадобится не только национальное, но и международное реагирование.
«Вероятны многочисленные жертвы и масштабные разрушения», — говорится в сообщении службы.
Красный уровень опасности, который присваивается лишь наиболее разрушительным землетрясениям, предполагает высокую вероятность гуманитарного кризиса и привлечения международных спасательных организаций.
Есть ли угроза цунами
На данный момент информации о масштабной угрозе цунами не поступало. Однако специалисты продолжают следить за ситуацией, поскольку сильные подземные толчки в регионе Карибского моря потенциально могут спровоцировать опасные волны.
Что известно о разрушениях
Официальные власти Венесуэлы пока не опубликовали окончательные данные о числе пострадавших и разрушениях. Спасательные службы продолжают обследовать наиболее пострадавшие районы.
Из-за проблем со связью и транспортной инфраструктурой оценка последствий может занять несколько дней.
Почему землетрясения в Венесуэле особенно опасны
Север Венесуэлы расположен на границе Карибской и Южно-Американской тектонических плит. Из-за движения этих плит в регионе регулярно происходят сильные землетрясения.
Одним из самых разрушительных в современной истории страны стало землетрясение 1967 года, которое произошло неподалеку от Каракаса и унесло жизни сотен людей.
Ущерб может составить до 5% ВВП страны
Геологическая служба США обновила оценку экономических последствий землетрясения в Венесуэле. Согласно новым данным, потенциальный ущерб для экономики страны может составить от 1 до 5% ВВП.
Ранее в ведомстве назывался более широкий диапазон — от 2 до 20% ВВП, что отражало высокую степень неопределенности на раннем этапе оценки последствий.
В USGS подчеркивают, что подобные расчеты основаны на моделировании возможных сценариев разрушений, плотности населения в зоне бедствия и устойчивости инфраструктуры. Реальные показатели могут существенно отличаться по мере поступления информации с мест.
Эксперты отмечают, что даже нижняя граница прогноза — до 5% ВВП — является серьезным ударом для экономики государства и может привести к длительным последствиям, включая рост гуманитарных расходов, снижение деловой активности и необходимость международной финансовой поддержки.
Почему последствия могут оказаться настолько серьезными
По данным USGS, значительная часть населения в районе эпицентра проживает в зданиях, которые плохо защищены от сильных подземных толчков.
Особенно уязвимыми считаются кирпичные и бетонные постройки старого типа, не рассчитанные на современные стандарты сейсмостойкости.
Возможны повторные толчки
После столь мощных землетрясений обычно следуют афтершоки — повторные подземные толчки, которые могут продолжаться несколько дней или даже недель.
Иногда они достигают магнитуды больше 6 и способны разрушить здания, уже поврежденные основным землетрясением.
Именно поэтому спасатели рекомендуют жителям не возвращаться в дома до завершения проверок их состояния
Какие страны могут помочь Венесуэле
К ликвидации последствий могут подключиться международные гуманитарные организации и соседние государства. Подобные операции обычно включают:
- отправку спасателей и кинологических расчетов;
- поставки медикаментов и питьевой воды;
- организацию временных убежищ для пострадавших;
- восстановление связи и транспортной инфраструктуры;
- оказание медицинской и психологической помощи населению.
Самые разрушительные землетрясения в истории Венесуэлы
Одним из самых трагических считается землетрясение 1812 года, которое практически уничтожило Каракас и унесло, по разным оценкам, до 20 тысяч жизней.
Еще одна крупная катастрофа произошла в 1967 году. Тогда подземные толчки магнитудой 6,5 привели к гибели около 300 человек и серьезным разрушениям в столице страны.
Нынешнее землетрясение может стать одним из самых мощных и разрушительных в современной истории Венесуэлы.
Что делать жителям после землетрясения
Спасательные службы рекомендуют:
- держаться подальше от поврежденных зданий;
- быть готовыми к повторным толчкам;
- иметь запас воды и медикаментов;
- следить только за официальными сообщениями властей;
- не пользоваться лифтами и проверять состояние газовых и электрических сетей перед возвращением домой.
Посольство России в Венесуэле дало рекомендации россиянам
Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающим и находящимся в стране, в своем Telegram-канале.
В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям местных властей.
Отдельно гражданам рекомендовали заранее подготовить «тревожную сумку». В нее советуют положить документы, деньги, средства первой помощи, зарядные устройства, питьевую воду и запас одежды на несколько дней.
Для экстренной связи действует круглосуточный телефон Посольства: +58-212-993-45-31. В дипмиссии уточнили, что среди сотрудников и членов их семей пострадавших нет, а контакт с венесуэльскими властями поддерживается на постоянной основе.
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