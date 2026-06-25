Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели США в ходе конфликта с Ираном

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Глава Белого дома припомнил, что на территории одной только Германии размещены 50 тысяч американских военных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели Вашингтон, отказавшись помогать в проведении военной операции против Ирана. Об этом он сказал в ходе встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Белом доме.

«Нас подвели. <…> Было бы хорошо, если бы они сказали: „Мы хотим помочь“. Они так не сказали это», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что США размещают тысячи военнослужащих в Европе, как, например, в Германии, где 50 тысяч американских военных, и платят за это сотни миллионов долларов, и взамен просят лишь лояльности и верности от союзников по альянсу, а не денег или других ресурсов.

«Мы просим лишь о малом — о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания», — добавил Трамп.

Как ранее писал 5-tv.ru, в апреле американский лидер заявлял, что намерен подорвать позиции США в НАТО. Его сильно огорчил отказ союзников присоединиться к войне против Ирана. Глава Белого дома был готов наказать европейские страны, например, перевести войска с баз в странах, которыми он недоволен, на базы в странах-участницах, которые помогли ему в ведении боевых действий.

После открытия Ормузского пролива в апреле Трамп отказался принимать помощь НАТО, посоветовав им «держаться подальше» от США.

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