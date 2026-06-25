Размещение хостелов и квестов в жилых домах потребует разрешения жильцов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Сейчас нет никаких норм, которые регулируют сдачу нежилых помещений.

Для размещения хостелов и квестов в домах потребуется разрешение жильцов. Причина — в постоянных жалобах на шум и антисанитарию. При этом в законе сейчас нет никаких норм, которые могли бы регулировать сдачу нежилых помещений. И нередко это приводит к конфликтам между собственниками квартир и арендаторами.

Предприниматели уже выступили против. Их аргумент в том, что такие поправки в первую очередь ударят по туристической отрасли. Законопроект направлен в правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля 2026 года в России планируют усилить контроль за использованием жилых помещений. Проверки могут затронуть владельцев с незаконными перепланировками (снос несущих стен, перенос санузлов), тех, кто сдает квартиры без оформления доходов («серая аренда»), а также помещения, используемые как офисы, хостелы или склады. Поводом могут стать не только жалобы соседей, но и сверка данных из реестров, управляющих компаний и цифровых сервисов. Собственникам грозят штрафы, обязательства вернуть жилье в исходное состояние и проблемы с продажей

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