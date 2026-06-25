В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
Фото, видео: Reuters/Maxwell Briceno; 5-tv.ru
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Стихия нанесла разрушительный удар по Южной Америке.
Всего несколько часов назад стихия нанесла разрушительный удар по Южной Америке. Там произошла серия мощнейших подземных толчков магнитудой семь с половиной. На этих кадрах — Каракас, столица Венесуэлы.
В городе разрушены сотни жилых домов, социальные объекты, повреждены дороги. Интернет работает с перебоями. Обесточены целые районы. Тысячи пассажиров в панике искали выход из терминала аэропорта, когда тот начал рушиться.
Из-за серьезных разрушений авиагавань закрыли. Власти вводят в стране чрезвычайное положение. Все экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Под завалами ищут выживших.
Точной информации о пострадавших пока нет — данные постоянно меняются. Но геологическая служба США уже прогнозирует большое число жертв — от десяти до ста тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающих в стране, после произошедших землетрясений. Ведомство призвало россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и неукоснительно следовать указаниям местных властей.
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