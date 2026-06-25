Певица Анна Седокова упала на сцене после появления фаната с цветами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/annasedokova; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в разгар исполнения ее нового трека «Голая».

Певица Анна Седокова упала на сцене во время выступления, испугавшись неожиданного появления фаната с букетом цветов. Видео, на котором запечатлен этот грандиозный и грациозный момент, она опубликовала в личном блоге.

На кадрах видно, как к поющей артистке подходит поклонник с пышным букетом цветов. Седокова, заметив его, испугалась, сделала шаг назад и потеряла равновесие, после чего упала на сцену. Ей помог подняться гитарист, после этого Анна продолжила выступление.

«Кто не падал, тот не поднимался!» — торжественно написала певица под постом.

Как выяснилось, 43-летняя певица совершенно не была готова к такому повороту, ведь все произошло в разгар исполнения ее нового трека «Голая».

Стоит отметить, что для закрытой вечеринки, на которую ее пригласили, звезда выбрала максимально эффектный наряд — красное платье без рукавов и туфли на высоком каблуке.

Это уже не первая история Седоковой, в которой фигурируют цветы от преданных поклонников. В апреле певица в ярости выбросила роскошные букеты от ухажера на помойку, заявив потом в личном блоге, чтобы никто не подходил к ней «с этой фигней».

Как подчеркивала артистка, для нее важна доброта души, верность и взаимопонимание.

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